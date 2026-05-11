Michalovce modernizujú zimný štadión za viac ako 864.000 eur
Modernizovaný štadión má slúžiť hokejovým klubom, školám, obyvateľom mesta aj verejnosti počas verejného korčuľovania.
Autor TASR
Michalovce 11. mája (TASR) - Mesto Michalovce začalo s modernizáciou zimného štadióna, ktorá zahŕňa rekonštrukciu technológie chladenia aj obnovu ľadovej plochy. Na projekt získala samospráva podporu z Fondu na podporu športu vo výške 777.838,96 eura, pričom z vlastného rozpočtu prispeje sumou 86.426,55 eura. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Mária Stričková.
Práce sú rozdelené do dvoch etáp. Prvá sa zameriava na rekonštrukciu a modernizáciu technologickej časti chladenia ľadovej plochy. „Cieľom je nahradiť zastaranú technológiu zo 70. a 80. rokov minulého storočia, ktorá je energeticky náročná a neefektívna. Nový systém bude využívať inovatívny zdroj chladu, ktorý umožní maximálne využitie odpadového tepla,“ uviedla Stričková.
Druhá etapa sa týka rekonštrukcie samotnej ľadovej plochy, nových rozvodov a úpravy technologického kanála. Súčasťou prác bude aj vybudovanie novej technologickej betónovej dosky so systémom zahrievania a chladenia, úprava mantinelov a zmena rozmerov ľadovej plochy na 60 krát 28 metrov.
Modernizovaný štadión má slúžiť hokejovým klubom, školám, obyvateľom mesta aj verejnosti počas verejného korčuľovania. Radnica predpokladá, že modernizovanú ľadovú plochu odovzdá do užívania v septembri.
