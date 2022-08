VIDEO: Motozraz Sveta motocyklov: Podujatie bolo aj o darovaní krvi

Michalovce 22. augusta (TASR) – Účastníci 19. ročníka Medzinárodného Motozrazu Sveta motocyklov, ktorý sa koncom uplynulého týždňa (18. - 20. 8.) konal na Zemplínskej Šírave, sa okrem spoločného stretnutia pričinili aj o zvýšenie zásob krvi v michalovskej nemocnici. Odbery priamo v rekreačnej oblasti Hôrka vykonalo hematologicko-transfúziologické oddelenie nemocnice v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. TASR o tom informovala Bianka Krejčíová, PR špecialistka siete nemocníc Svet zdravia, pod ktorú patrí aj michalovské lôžkové zdravotnícke zariadenie.



"Svoju krv prišlo ochotne darovať 42 darcov, no pre obmedzenia týkajúce sa cestovania do zahraničia mohlo krv nakoniec darovať 25 ľudí," priblížila.







Ako podotkla, nedostatok krvi v nemocniciach je typický najmä pre letné obdobie. "Nemocnica preto uvíta každú pomoc a podporu vo forme darovania krvi, ktorá je nevyhnutná nielen pri operačných výkonoch, ale aj v rámci ďalších liečebných postupov," uviedla.



Záujemcovia o darovanie krvi nájdu všetky potrebné informácie na portáli www.darujemkrv.sk, darcovia plazmy na www.darujemplazmu.sk.