Michalovčan po bodnutí skonal v nemocnici, polícia už má podozrivého

Opitého muža už polícia obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a umiestnila do cely policajného zaistenia.

Michalovce 13. októbra (TASR) – O život prišiel v sobotu v Michalovciach 47-ročný muž, ktorého po tom, ako nastúpil pred jedným z pohostinstiev do taxíka, niekto bodol do hrude. K útoku došlo krátko po polnoci, muž z okresu Michalovce po prevoze do nemocnice pred 1.30 h zraneniam podľahol. Informovala o tom polícia s tým, že sa jej už podarilo zadržať podozrivú osobu.



Policajná hliadka počas noci spozorovala vozidlo, ktorého vodič bol spôsobom svojej jazdy podozrivý z požitia alkoholu. Vodič s autom mužom zákona najprv zastavil, ale následne začal s vozidlom unikať. Hliadke sa ho zakrátko podarilo zastaviť a za použitia donucovacích prostriedkov predviesť na obvodné oddelenie.



"Vykonanou dychovou skúškou bola u vodiča zistená prítomnosť alkoholu v dychu v množstve 0,75 mg/l (1,56 promile)," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Okrem toho policajti našli uňho dva nože.



Opitého muža už polícia obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a umiestnila do cely policajného zaistenia.



"Keďže existuje dôvodné podozrenie, že spáchal aj uvedený skutok, vec vzhľadom na jeho závažnosť na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Ten vykonáva potrebné procesné úkony a spolu s ďalšími príslušníkmi Policajného zboru udalosť dokumentuje. O prípade budeme verejnosť informovať hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí," uviedla Ivanová.