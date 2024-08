Na dvoch základných školách v Michalovciach plánujú zatepliť strechy

Michalovce 20. augusta (TASR) - Mesto Michalovce plánuje realizovať zateplenie striech na budovách Základnej školy Krymská a Základnej školy Pavla Horova. Celková výška investície je vyše 267.000 eur. Ako TASR informovala referentka odboru komunikácie a marketingu Marcela Andréová, mesto už podalo žiadosť o finančný príspevok na realizáciu energetických opatrení z plánu obnovy.



Úpravami chcú znížiť tepelné straty na budovách a zvýšiť ich hospodárnosť, čím by mali šetriť finančné prostriedky na energie. "Mesto sa riadi vypracovanými energetickými certifikátmi budov, na základe ktorých v súlade s výzvou vybralo práve uvedené školské budovy," uviedla Andréová.



Práce zahŕňajú zateplenie striech na oboch školách aj výmenu neefektívnych svietidiel za moderné LED svietidlá, ktoré by mali prispieť k ďalším úsporám energie.



Realizácia prác je podmienená schválením žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov, samospráva aktuálne čaká na jej vyhodnotenie. Pokiaľ dôjde k schváleniu dotácie, práce na budovách škôl by mali byť zrealizované do 30. júna 2025.