Michalovce 27. decembra (TASR) - Na Severnej ulici na sídlisku SNP v Michalovciach by mali pribudnúť dva bytové domy. Vyplýva to zo zámeru, ktorý tento mesiac predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) spoločnosť Bývanie Severná.



Má ísť o objekty so siedmimi nadzemnými podlažiami, v ktorých budú jedno- až štvorizbové byty a dvoj- až štvorizbové apartmány. V každom má byť po 50 bytov a 13 apartmánov. Projekt s názvom Obytný súbor Michalovce počíta aj s vybudovaním dokopy 168 parkovacích miest, z čoho má byť 68 podzemných.



"Navrhovaná lokalita bola v minulosti evidovaná ako stavebná rezerva na postupné rozširovanie existujúceho sídliska SNP nachádzajúceho sa v severnej časti zastavaného územia Michaloviec. Dopyt po možnosti bývania v meste Michalovce je v predmetnom území veľký," uvádza navrhovateľ.



S výstavbou by chcel začať v apríli 2024. Ako v zámere dodáva, je možné, že stavať bude v etapách.