Najviac pacientov s koronavírusom v Michalovciach hospitalizovali 8.9.

Michalovce 21. septembra (TASR) – V nemocnici v Michalovciach doteraz hospitalizovali takmer 250 pacientov v súvislosti s ochorením COVID-19. Najviac, 24, ich zaznamenali 8. septembra. Aktuálne sa na jednom z dvoch infektologických oddelení v rámci Košického kraja nachádza 22 pacientov, pričom nový koronavírus sa zatiaľ potvrdil u 17 z nich. Zdravotný stav ďalších dvoch si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu a sú preto hospitalizovaní na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny. Pre TASR to potvrdila Jana Fedáková, komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia, pod ktorú patrí aj michalovské lôžkové zdravotnícke zariadenie.



Spomedzi 250 pacientov, ktorých v Michalovciach od začiatku vypuknutia pandémie nového koronavírusu hospitalizovali, sa ochorenie COVID-19 potvrdilo u 59 z nich. "Ambulantne bolo v tejto súvislosti vyšetrených vyše 4200 pacientov, pričom 140 malo pozitívne výsledky testov," doplnila Fedáková s tým, že v rámci mobilného odberového miesta pri michalovskej nemocnici dosiaľ otestovali vyše 4600 osôb.



Ako ďalej uviedla, kapacitne zatiaľ nemocnica s 35 lôžkami na infekčnom oddelení a ďalšími 22 reprofilizovanými situáciu s druhou vlnou pandémie zvláda. Pripomenula však, že ak hospitalizovaný pacient na výsledky testov čaká, musí byť izolovaný na samostatnej izbe.



Fedáková tiež informovala, že vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bude v michalovskej nemocnici zavedená centrálna triáž pacientov. "Je nevyhnutné, aby každý pacient prešiel týmto stanoviskom s cieľom zvýšenia bezpečnosti a minimalizácie šírenia nákazy," vysvetlila s tým, že v čase od 6.00 do 16.00 h sa bude triáž realizovať pri vstupe do areálu nemocnice pri starej vrátnici vedľa ambulantného pavilónu a v čase od 16.00 do 6.00 h pred urgentným príjmom. Pacienti, ktorí symptómy charakteristické pre ochorenie COVID-19 nevykážu, dostanú zelený náramok umožňujúci im vstup do jednotlivých pavilónov. "V prípade, ak pacient vykazuje príznaky ochorenia, je nasmerovaný na infektologickú ambulanciu alebo je informovaný o potrebe kontaktovať svojho všeobecného lekára," uzavrela.