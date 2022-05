Neoprávnené stavby v Michalovciach bude riešiť pracovná skupina

Michalovce 31. mája (TASR) – Problémom s neoprávnenými stavbami na ulici Mikuláša Gerbu v Michalovciach a ich obyvateľmi z radov marginalizovanej rómskej komunity (MRK) sa bude zaoberať pracovná skupina. Uzniesli sa na tom v pondelok (30. 5.) mestskí poslanci. Reagovali tak na petíciu viac ako 1000 obyvateľov sídliska Stráňany, ktorí požadujú situáciu riešiť. Košický samosprávny kraj (KSK), ktorého mesto označuje za vlastníka stavieb, zodpovednosť za vzniknutú situáciu odmieta, spoločnosť Svet zdravia ako väčšinový vlastník akciovej spoločnosti, ktorej predmetná parcela patrí, avizuje zabezpečenie likvidácie tam nahromadeného odpadu.



Poslanecký návrh Filipa Kaľavského, ktorý je zároveň predsedom petičného výboru, hovorí o zriadení odbornej pracovnej skupiny zloženej zo všetkých spoluvlastníkov predmetných pozemkov, zástupcov relevantných odborov mestského úradu, petičného výboru, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, marginalizovanej komunity a poslancov za daný obvod, ktorá by sa mala problémom pravidelne zaoberať. Poslanecké plénum jeho návrh odobrilo jednomyseľne.



Zriadenie takejto pracovnej skupiny bolo len čiastkovým cieľom petície. "Výsledkom (jej činnosti, pozn. TASR) by malo byť presťahovanie pôvodných obyvateľov tejto osady do inej lokality v rámci mesta a ich postupná integrácia do spoločnosti prostredníctvom sociálnych podnikov," informoval Kaľavský. Obyvatelia Stráňan v petícii poukázali na znečisťovanie verejného priestoru, hluk v nočných hodinách, rabovanie odpadkových košov, žobranie či pálenie rôznych materiálov tamojšími obyvateľmi. "Samotná osada má už viac ako 200 obyvateľov, nemá kanalizáciu a je tam jeden vodovodný kohútik," doplnil predseda petičného výboru.



Podľa primátora Viliama Zahorčáka mesto na riešenie roky trvajúceho problému využilo všetky zákonné možnosti. Za vlastníka dotknutej parcely označilo v prerokovanom materiáli akciovú spoločnosť Nemocnica novej generácie, ktorej väčšinovým vlastníkom je Svet zdravia, a tiež KSK a mesto Michalovce. V minulosti patrila parcela KSK, ktorý ju vložil ako nepeňažný vklad do akciovej spoločnosti, mesto je teda názoru, že KSK je aj vlastníkom predmetných stavieb.



"Stavby, ktoré sa na nich (predmetných pozemkoch, pozn. TASR) nachádzajú, nie sú zapísané v katastri nehnuteľností a ako ich vlastník teda nie je zapísaný ani KSK. Nedisponujeme deliminačnými protokolmi, podľa ktorých by po vzniku samosprávnych krajov v minulosti prešli tieto objekty do vlastníctva kraja," uviedla pre TASR hovorkyňa Úradu KSK Anna Terezková. Podľa kraja mesto tým, že v predmetných stavbách udeľuje novonarodeným deťom trvalé pobyty, vytvorilo neriešiteľný problém. "Na udelenie trvalého pobytu sa totiž vyžaduje písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy," ozrejmila Terezková pričom avizovala, že KSK nechá postup orgánu verejnej správy preveriť prokuratúrou.



Problémy viažuce sa k pozemkom na Gerbovej vníma aj Svet zdravia. Podľa slov jeho PR špecialistky Bianky Krejčiovej však na ich dlhodobé riešenie nemá kapacity. Východiskom môže byť predaj pozemkov novému majiteľovi. "Aktuálne plánujeme reagovať na výzvu mesta a v priebehu najbližších týždňov zabezpečíme odvoz a likvidáciu nahromadeného odpadu, ktorý vyprodukovali obyvatelia čiernych stavieb situovaných na tomto území," doplnila.