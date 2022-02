Historický park Kerta v Michalovciach v obnove napreduje

Michalovce 6. februára (TASR) – Obnova historického parku Kerta v Michalovciach napreduje. Referentka odboru komunikácie, marketingu a kultúry na tamojšom mestskom úrade Marcela Andréová priblížila, že mesto začalo práce na obnove v lete minulého roka.



„Park patrí medzi 23 národných kultúrnych pamiatok na území mesta zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Zároveň je najrozľahlejším parkom v našom meste a jeho revitalizáciou vznikne príjemné miesto na oddych, prechádzky s deťmi či pobyt na čerstvom vzduchu,“ priblížila Andréová s tým, že od začiatku obnovy sa v parku urobili nové mlatové chodníky, podklad pre asfaltový chodník a tiež obrubníky. Okrem toho sa zrealizovali rozvody elektriny a kamerového systému, osadili stĺpy osvetlenia a základová doska pre altánok. Na jeseň prebiehala v parku výsadba stromov a zelene.



„Počas prvých zimných mesiacov sa vzhľadom na klimatické podmienky práce zastavili. Vo februári je v pláne urobiť orez stromov a ich údržbu. V uplynulých týždňoch sa aktualizoval stav ich ošetrenia, keďže od spracovania projektu boli znova poškodené vetrom,“ zdôvodnila Andréová s tým, že hneď, ako to klimatické podmienky dovolia, bude sa pokračovať v terénnych úpravách. Práce by mali byť ukončené v máji a okrem iného v parku pribudne aj nový mobiliár.



V michalovskom parku Kreta sa nachádza približne 60 vzácnych druhov drevín, medzi nimi aj 370-ročný dub letný, dub cerový, jaseň americký a iné. Obnova parku prebieha v rámci projektu, do ktorého sa radnica zapojila s maďarským partnerským mestom Satoraljaújhely. „Výška poskytnutého príspevku z prostriedkov Európskej únie pre obe strany je viac ako milión eur, pričom rozpočet pre naše mesto je na úrovni 630.000 eur a spolufinancovanie samosprávy prestavuje približne 32.000 eur,“ uzavrela Andréová.