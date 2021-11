Michalovčania kritizujú bezpečnosť na cestách

Michalovce 14. novembra (TASR) – Obyvateľom mesta Michalovce chýba bezpečnosť na cestách a prekáža im asociálne správanie na verejnosti, vítajú detské ihriská. Vyplýva to z príspevkov, ktorými sa zapojili do tvorby pocitovej mapy mesta. Stále trvajúci projekt má priniesť adresnejšie sústredenie verejnoprospešných aktivít samosprávy, informovala Marcela Andréová z odboru komunikácie, marketingu a kultúry mestského úradu.



"Medzi podnetmi boli chýbajúce priechody pre chodcov, cesty a chodníky v zlom technickom stave, ale občania sa sťažovali aj na nedodržiavanie predpísanej rýchlosti a agresívnu jazdu vodičov," predstavila najpočetnejšiu skupinu spolu 247 príspevkov, ktorými Michalovčania do pocitovej mapy prispeli od júna do septembra.



Druhá najpočetnejšia skupina podnetov sa týkala asociálneho správania problémových skupín obyvateľov, bezdomovcov a marginalizovaných rómskych komunít. Problémom je užívanie alkoholu na verejnosti a hlučnosť. Ako negatíva tiež obyvatelia označili zanedbané budovy či znečistenie verejného priestranstva.



Spomedzi pozitívnych ohlasov sa ich podľa Andréovej malo najviac týkať nárastu počtu detských ihrísk. "Kladne označovaný bol aj park Kerta, ľudia sa tešia z prebiehajúcej rekonštrukcie," doplnila.



Problémami, na ktoré pocitová mapa upozorní, a ktorých riešenie je v kompetencii samosprávy, sa má postupne zaoberať mestská polícia a technické služby. "Veríme, že konštruktívne podnety budú pribúdať," uzavrela.