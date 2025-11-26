< sekcia Regióny
Michalovce ocenili 300 žiakov pri príležitosti Dňa študentstva
Autor TASR
Michalovce 26. novembra (TASR) - Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach uskutočnilo slávnostné prijatie najúspešnejších žiakov základných, stredných a základných umeleckých škôl v meste. Ocenení boli v utorok (25. 11.) za vynikajúce výsledky dosiahnuté v školskom roku 2024/2025. Ako TASR informovala hovorkyňa primátora Michaloviec Mária Stričková, celkovo bolo ocenených takmer 300 študentov.
„Toto prijatie je prejavom uznania pre žiakov, ktorí vynikajú vo vzdelávaní, v umeleckých činnostiach, hudobnom, tanečnom či vo výtvarnom prejave a aktívne sa zapájajú do života svojich škôl a komunity. Ocenenie je nielen poctou pre ich talent a pracovitosť, ale aj motiváciou k ďalšiemu rozvoju,“ dodala hovorkyňa.
Podujatie bolo spojené s udelením Ceny Pavla Gajdoša, ktorú v spolupráci s Olympijským klubom Michalovce udeľujú najvšestrannejším školským športovcom. Cena nesie meno po dvojnásobnom olympionikovi v gymnastike Pavlovi Gajdošovi, rodákovi z Michaloviec, ktorého športový talent sa rozvíjal už počas štúdia na miestnom gymnáziu. V kategórii základných škôl si ocenenie prevzali Michal Eštok a Nela Kucáková, v kategórii stredných škôl boli ocenení Diana Padová a Lukáš Lešo.
