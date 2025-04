Michalovce: Odpad Taxi bude pre obyvateľov bytoviek týždeň zadarmo

Michalovce 1. apríla (TASR) - V Michalovciach bude obyvateľom bytových domov k dispozícii služba Odpad Taxi bez poplatku. Odvoz odpadu je potrebné vopred objednať. Ako TASR informovala vedúca odboru komunikácie a marketingu Mária Stričková, odvoz odpadu zadarmo potrvá od pondelka 7. apríla do piatka 11. apríla.



Služba je určená len pre obyvateľov Michaloviec, ktorí v meste platia poplatok za odpad. Pri odvoze sa je nutné preukázať občianskym preukazom alebo potvrdením o zaplatení poplatku. Pri odvoze musí byť prítomná zodpovedná osoba.



Odpad musí byť pripravený pred vchodom do bytového domu, nesmie byť uložený pri kontajneroch ani na kontajnerových stojiskách. "Umiestňovanie veľkoobjemového odpadu pri kontajnerových stojiskách je porušením zákona o odpadoch a všeobecne záväzného nariadenia mesta Michalovce, za čo môže byť udelená pokuta až do výšky 1500 eur," uviedla Stričková.



Objednávky na Odpad Taxi prijímajú Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce do 4. apríla. V Michalovciach zároveň predlžujú otváracie hodiny zberného dvora na Lastomírskej ulici. Od 1. apríla do 31. októbra bude otvorený od pondelka do soboty v čase od 8.00 do 18.00 h.