Michalovce opäť otvorili dočasný prístrešok pre ľudí bez domova

Michalovce 11. decembra (TASR) - Mesto Michalovce zriadilo aj tento rok dočasné prístrešie na prenocovanie ľudí bez domova. Stan je k dispozícii na Staničnej ulici, v blízkosti železničnej stanice. Ako pre TASR uviedol primátor Miroslav Dufinec, kapacita stanu je 15 lôžok, v stredu popoludní ho využilo desať ľudí.



Ľudia bez domova môžu prístrešie využívať od pondelka (9. 12.). "Táto služba stojí približne 5000 eur na zabezpečenie najnutnejšieho vybavenia. Keďže stan sa nachádza blízko železničnej stanice, často ho využívajú aj 'nemichalovčania'. Nerobíme však rozdiely," uviedol primátor. Gréckokatolícki a rímskokatolícki duchovní v stredu požehnali stan.



Teplo v stane zabezpečuje vykurovacie teleso na tuhé palivo. Mesto hradí aj napojenie na elektrinu, hygienické služby, nádobu na komunálny odpad a jeho pravidelný vývoz. O vykurovanie a poriadok sa stará poverená osoba, ktorej mzdu hradí mesto. "Mesto zároveň hľadá partnerov, ktorí by mohli prispieť na vykurovanie stanu palivovým drevom a na zabezpečenie stravy pre ľudí bez domova," doplnil Dufinec.



O bezproblémový chod provizórneho nízkoprahového ubytovacieho zariadenia sa stará mestská polícia. "Sú ľudia, ktorí zostávajú dlhodobo počas celej zimy, ale aj takí, ktorí prenocujú a využijú tento dočasný stan na týždeň alebo dva," uviedol preventista michalovskej mestskej polície Stanislav Bamburák. Doplnil, že v blízkosti stanu zabezpečili kameru napojenú priamo na operačné stredisko mestskej polície, monitorujú aj okolie.







Osoby, ktoré chcú prenocovať v stane, musia dodržiavať stanovené pokyny a pravidlá. Ubytovanie môžu odmietnuť osobám, ktoré javia známky požitia alkoholu, omamných alebo psychotropných látok, alebo tým, ktorí porušili prevádzkový poriadok zariadenia.



"Ak by bolo potrebné, stan by vedel zastrešiť ešte o päť ľudí viac, lebo je väčší. V takom prípade by nám pomohli iné organizácie so zabezpečením postelí a ďalších potrieb," vysvetlil Bamburák.



Ľudia bez strechy nad hlavou môžu do stanu prichádzať v čase od 15.30 do 21.30 h a odchádzajú najneskôr o 8.30 h ráno. Stan bude slúžiť do konca marca, v závislosti od počasia. Mesto Michalovce túto službu, s pandemickou prestávkou, realizuje od roku 2016.