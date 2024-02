Michalovce plánuje modernizovať chladenie zimného štadióna

Michalovce 21. februára (TASR) - Mesto Michalovce sa pripravuje na modernizáciu zimného štadióna s finančnou podporou z Fondu na podporu športu. Mestské zastupiteľstvo uplynulý utorok schválilo plán na získanie dotácie a zaviazalo sa k spolufinancovaniu projektu. Rekonštrukcia by mohla začať ešte v tomto roku.



Projekt modernizácie zahŕňa dve hlavné časti. Prvá sa zameriava na aktualizáciu a vylepšenie systému chladenia, ktorý v súčasnosti využíva zastaralú technológiu zo 70. a 80. rokov minulého storočia. Nový systém chladenia by mal využívať inovatívne technológie na efektívnejšie využívanie energie a možnosť recyklácie odpadového tepla.



Druhá časť projektu sa zameriava na inštaláciu nových rozvodov potrebných na výrobu ľadu, zároveň sa upravia rozmery ľadovej plochy. Tento krok by mal výrazne znížiť prevádzkové náklady a zvýšiť energetickú efektivitu celého zariadenia.



Celkové náklady na modernizáciu dosahujú vyše milióna eur. Mesto Michalovce sa zaviazalo k spolufinancovaniu 30 percentami. Ak bude žiadosť o financovanie úspešná, práce by mohli začať v lete.