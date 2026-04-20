< sekcia Regióny
Michalovce plánuje nákup deviatich elektrobusov za 4,4 milióna eur
Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Autor TASR
Michalovce 20. apríla (TASR) - Mesto Michalovce pripravuje nákup deviatich nových elektrických autobusov pre mestskú hromadnú dopravu. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ako pre TASR doplnila vedúca odboru komunikácie a marketingu Mária Stričková, predpokladaná hodnota zákazky je 4,4 milióna eur, ktoré budú financované z eurofondov.
Predmetom zákazky je dodávka elektrobusov vrátane školenia zamestnancov v oblasti ich prevádzky a údržby. Súčasťou dodávky má byť aj technická podpora, zabezpečenie záručného aj mimozáručného servisu, vykonávanie opráv, dodanie potrebného hardvérového a softvérového vybavenia a kompletnej technickej dokumentácie k vozidlám.
„V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania. V rámci tohto zákonného postupu už mesto eviduje dopyty a otázky zo strany potenciálnych dodávateľov,“ doplnila Stričková. Dodanie nových elektrických autobusov sa očakáva v decembri 2027. Ich následné zaradenie do prevádzky je plánované na prelome rokov 2027 a 2028.
Prevádzku elektrických autobusov bude zabezpečovať súčasný zmluvný dopravca mesta. Projekt nezahŕňa vybudovanie nabíjacej infraštruktúry. „Aktuálne tvorí vozový park mestskej dopravy v Michalovciach 16 autobusov. Po realizácii projektu a obnove vozového parku bude flotilu tvoriť deväť elektrobusov, ktoré doplnia štyri záložné autobusy,“ uviedla Stričková.
Predmetom zákazky je dodávka elektrobusov vrátane školenia zamestnancov v oblasti ich prevádzky a údržby. Súčasťou dodávky má byť aj technická podpora, zabezpečenie záručného aj mimozáručného servisu, vykonávanie opráv, dodanie potrebného hardvérového a softvérového vybavenia a kompletnej technickej dokumentácie k vozidlám.
„V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania. V rámci tohto zákonného postupu už mesto eviduje dopyty a otázky zo strany potenciálnych dodávateľov,“ doplnila Stričková. Dodanie nových elektrických autobusov sa očakáva v decembri 2027. Ich následné zaradenie do prevádzky je plánované na prelome rokov 2027 a 2028.
Prevádzku elektrických autobusov bude zabezpečovať súčasný zmluvný dopravca mesta. Projekt nezahŕňa vybudovanie nabíjacej infraštruktúry. „Aktuálne tvorí vozový park mestskej dopravy v Michalovciach 16 autobusov. Po realizácii projektu a obnove vozového parku bude flotilu tvoriť deväť elektrobusov, ktoré doplnia štyri záložné autobusy,“ uviedla Stričková.