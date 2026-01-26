< sekcia Regióny
Michalovce: Plaváreň dočasne zatvorili pre technickú poruchu
Ako pre TASR uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, hasiči zasahovali na plavárni po 14.00 h.
Autor TASR,aktualizované
Michalovce 26. januára (TASR) - Mestská plaváreň v Michalovciach je od pondelka dočasne mimo prevádzky z dôvodu technickej poruchy, ku ktorej došlo následkom nepredvídanej udalosti. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako pre TASR uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, hasiči zasahovali na plavárni po 14.00 h. Po príchode na miesto bola v strojovni voda. Hasiči pomocou čerpadiel vodu odčerpali a odstavili.
„Na odstránení vzniknutej poruchy sa intenzívne pracuje a naši pracovníci robia všetko pre to, aby sme mohli plaváreň znovu sprístupniť verejnosti v čo najkratšom možnom čase, bezpečne a v plnom komforte,“ dodala samospráva.
Dočasné uzatvorenie mestskej plavárne súvisí podľa vedúcej odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Márie Stričkovej s technickou poruchou - prasknutím vodovodného potrubia, ktoré slúži celej budove. „Nejde však o haváriu ani o mimoriadnu udalosť, ktorá by predstavovala riziko pre verejnosť,“ dodala. Predpokladaný termín znovuotvorenia plavárne bude samospráva komunikovať po vyhodnotení rozsahu prác a ich ukončení.
Ako pre TASR uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, hasiči zasahovali na plavárni po 14.00 h. Po príchode na miesto bola v strojovni voda. Hasiči pomocou čerpadiel vodu odčerpali a odstavili.
„Na odstránení vzniknutej poruchy sa intenzívne pracuje a naši pracovníci robia všetko pre to, aby sme mohli plaváreň znovu sprístupniť verejnosti v čo najkratšom možnom čase, bezpečne a v plnom komforte,“ dodala samospráva.
Dočasné uzatvorenie mestskej plavárne súvisí podľa vedúcej odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Márie Stričkovej s technickou poruchou - prasknutím vodovodného potrubia, ktoré slúži celej budove. „Nejde však o haváriu ani o mimoriadnu udalosť, ktorá by predstavovala riziko pre verejnosť,“ dodala. Predpokladaný termín znovuotvorenia plavárne bude samospráva komunikovať po vyhodnotení rozsahu prác a ich ukončení.