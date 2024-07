Michalovce počas horúčav nasadzujú v uliciach vodnú hmlu

Michalovce 8. júla (TASR) - V Michalovciach umiestnili v centre mesta vodný bar a prostredie pri teplotách nad 30 stupňov ochladzujú. Ako TASR informovala referentka odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Marcela Andréová, Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce na to využívajú multifunkčné vozidlo, ktorého jednou z funkcií je vytváranie vodnej hmly.



"Multikáru, ktorá vyrába vodnú hmlu, môžete stretnúť v čase od 11.00 do 14.00 h na trase centrálna mestská zóna - Štefánikova ulica - Hollého ulica, a to dvakrát počas uvedenej doby," doplnila Andréová. Počas pracovných dní sa v uliciach pohybuje aj kropiace vozidlo na komunikácie, ktoré ochladzuje a zvlhčuje vonkajšie prostredie.



Vodný bar sa nachádza pred budovou mestského úradu a v spolupráci s mestom ho prevádzkuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť. "Ide o bezplatnú službu občanom, ktorej cieľom je pomôcť Michalovčanom i návštevníkom mesta zvládnuť horúce letné dni," uviedla Andréová. Pohárom vody ochutenej citrónom sa môžu návštevníci mesta osviežiť počas pracovných dní od 9.00 do 17.00 h a počas podujatí na námestí. V prípade nepriaznivého počasia bude bar zatvorený. Pre zvieratá je k dispozícii miska s vodou.