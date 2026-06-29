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Michalovce počas horúčav ochladzuje vodná hmla, kropenie aj vodný bar
Technické a záhradnícke služby zabezpečujú pravidelné ochladzovanie a zvlhčovanie vonkajšieho prostredia.
Autor TASR
Michalovce 29. júna (TASR) - Mesto Michalovce prijalo počas horúcich dní viaceré opatrenia na zmiernenie vysokých teplôt vo verejnom priestore. V uliciach premáva multikára s vodnou hmlou aj kropiace vozidlo, obyvatelia môžu využiť vodný bar či fontánky s pitnou vodou v centrálnej mestskej zóne. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Mária Stričková.
Technické a záhradnícke služby zabezpečujú pravidelné ochladzovanie a zvlhčovanie vonkajšieho prostredia. Pri teplotách nad 30 stupňov Celzia je počas pracovných dní v prevádzke multifunkčné vozidlo, ktoré vytvára jemnú vodnú hmlu. Premáva na trase centrálna mestská zóna - Štefánikova ulica - Hollého ulica. V uliciach mesta sa zároveň pohybuje aj kropiace vozidlo, ktoré pomáha znižovať teplotu a prašnosť na mestských komunikáciách.
Obyvatelia a návštevníci môžu počas horúcich dní využiť aj vodný bar na Námestí osloboditeľov pred budovou mestského úradu. Prevádzkuje ho Východoslovenská vodárenská spoločnosť v spolupráci s mestom. Otvorený je počas pracovných dní s vysokými teplotami od 9.00 do 17.00 h, v prípade nepriaznivého počasia je zatvorený.
Pri vodnom bare je nainštalovaná aj vodná hmla, cez ktorú môžu návštevníci prechádzať a osviežiť sa. V jeho blízkosti sú k dispozícii aj misky s vodou pre psy. V centrálnej mestskej zóne sú aj fontánky s pitnou vodou. „Vyzývame obyvateľov, aby počas horúčav dodržiavali zvýšený pitný režim, chránili sa pred slnkom a boli ohľaduplní voči svojmu zdraviu aj okoliu,“ dodala Stričková s tým, že zabúdať netreba na deti, seniorov, zvieratá ani na pracovníkov, ktorí sa starajú o chod mesta aj v náročných podmienkach.
Technické a záhradnícke služby zabezpečujú pravidelné ochladzovanie a zvlhčovanie vonkajšieho prostredia. Pri teplotách nad 30 stupňov Celzia je počas pracovných dní v prevádzke multifunkčné vozidlo, ktoré vytvára jemnú vodnú hmlu. Premáva na trase centrálna mestská zóna - Štefánikova ulica - Hollého ulica. V uliciach mesta sa zároveň pohybuje aj kropiace vozidlo, ktoré pomáha znižovať teplotu a prašnosť na mestských komunikáciách.
Obyvatelia a návštevníci môžu počas horúcich dní využiť aj vodný bar na Námestí osloboditeľov pred budovou mestského úradu. Prevádzkuje ho Východoslovenská vodárenská spoločnosť v spolupráci s mestom. Otvorený je počas pracovných dní s vysokými teplotami od 9.00 do 17.00 h, v prípade nepriaznivého počasia je zatvorený.
Pri vodnom bare je nainštalovaná aj vodná hmla, cez ktorú môžu návštevníci prechádzať a osviežiť sa. V jeho blízkosti sú k dispozícii aj misky s vodou pre psy. V centrálnej mestskej zóne sú aj fontánky s pitnou vodou. „Vyzývame obyvateľov, aby počas horúčav dodržiavali zvýšený pitný režim, chránili sa pred slnkom a boli ohľaduplní voči svojmu zdraviu aj okoliu,“ dodala Stričková s tým, že zabúdať netreba na deti, seniorov, zvieratá ani na pracovníkov, ktorí sa starajú o chod mesta aj v náročných podmienkach.