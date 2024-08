Michalovce schválili zvýšenie poplatkov za jasle, škôlky a obedy

Michalovce 27. augusta (TASR) - V Michalovciach sa od októbra zvyšujú poplatky za mestské jasle, materské školy a školské obedy. Zmeny schválili poslanci na utorkovom mestskom zastupiteľstve. Ako pre TASR uviedol primátor Miroslav Dufinec, dôvodmi sú inflácia, energetická kríza a zlá finančná situácia samospráv.



Poplatok za umiestnenie dieťaťa v detských jasliach sa zvyšuje z 200 eur na 270 eur mesačne. Spolu s poplatkom za stravovanie a za zaopatrenie a dohľad bude celková mesačná úhrada rodiča 350 eur.



"Samotné zvýšenie bolo urobené tak, aby sme stále boli porovnateľní s ostatnými mestami, ktoré sú na tom ekonomicky približne rovnako, ktoré sú približne rovnako veľké a aj geograficky blízke. Zároveň sme chceli byť konkurencieschopní, čo znamená, že táto služba je lacnejšia ako u neverejných poskytovateľov," dodal primátor.



Poslanci takisto zrušili možnosť neuhrádzať paušálny poplatok počas neprítomnosti dieťaťa v jasliach. Rodičia tak budú musieť platiť poplatok aj počas obdobia, keď dieťa nie je prítomné.



Podľa predloženej dôvodovej správy sú celkové náklady na prevádzku jaslí vo výške 340.000 eur. Príjmy z úhrad klientov sa po zvýšení odhadujú na 125.000 eur ročne. Čo znamená, že klienti by sa podieľali na celkových nákladoch na chod jaslí 37 percentami a dotácia mesta by predstavovala zvyšných 63 percent.



Primátor potvrdil, že samospráva uvažuje aj nad prevádzkovými úsporami na budove. "Je to spojené s investíciami a na tie sú potrebné peniaze, čiže sa točíme v bludnom kruhu. Samotná rekonštrukcia budovy, respektíve jej energetické zhodnotenie, súvisí s investíciou, na ktorú si buď musíme požičať, alebo ju musíme zohnať z nejakých externých zdrojov," dodal.



Od októbra sa takisto zvýšia príspevky za pobyt dieťaťa v materskej škole. Príspevok pre bežné triedy sa zvyšuje zo 40 eur na 50 eur mesačne. Príspevok pre zákonného zástupcu s trvalým pobytom na území mesta Michalovce sa zvyšuje z 20 eur na 25 eur mesačne.



Schválené zmeny zavádzajú aj nový systém platby príspevku na režijné náklady v školských jedálňach, ktorý už nie je viazaný na odobraté jedlo, ale je stanovený mesačne.



"Doterajší model nebol udržateľný, pretože neodrážal realitu, že jedáleň svieti a kúri, personál tam pracuje bez ohľadu na to, či je v daný deň len 50 stravníkov. Toto bolo potrebné zosúladiť, aby jedálne mohli udržateľne fungovať aj v čase, keď je menej obedov," uviedol Dufinec.



Výška príspevku sa mení na päť eur mesačne v materských školách a desať eur mesačne v základných školách.



"V prípade, že by dieťa bolo v škole každý deň počas kalendárneho mesiaca a odobralo všetky obedy, rodič pocíti nárast len o 80 centov mesačne," dodal Dufinec.



Zmenami sa takisto zaviedla možnosť valorizácie príspevkov podľa rastu životného minima, ktorú môže každoročne vykonať primátor.