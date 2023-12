Michalovce potvrdili formu aj proti lídrovi, Kúdelka: Ukazujeme tvár

Michalovce 9. decembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce sú naďalej na víťaznej vlne a ich výbornú formu v piatok pocítil aj líder extraligovej tabuľky. Hráči Spišskej Novej Vsi ostali na jej čele aj napriek prehre 2:4, o ktorej Michalovčania rozhodli prakticky už v prvej tretine. Podľa trénera domácich Petra Kúdelku mali jeho zverenci zápas vo svojej réžii, asistent kormidelníka Spišiakov Vladimír Záborský pripomenul význam špeciálnych formácií.



Michalovčania mali za sebou sériu siedmich zápasov, v ktorých nestratili ani bod. Napokon si ju predĺžili aj proti Spišiakom, ktorých zdolali po tom, čo s nimi prehrali štyri uplynulé zápasy vrátane oboch v prebiehajúcom ročníku. "Sme spokojní s výkonom aj s výsledkom," začal hodnotenie zápasu Kúdelka, ktorého zverenci viedli po 1. tretine 3:0. Kormidelník michalovskej Dukly si po prvej dvadsaťminútovke spomenul na úvodný vzájomný zápas v sezóne, v ktorom Michalovce po prvej tretine takisto viedli 3:0, no napokon prehrali 3:4. Tentoraz mal duel iný priebeh. "Prvá tretina nám vyšla presne podľa taktických zámerov. Spišiaci nás mali prečítaných, no nám pomohol prvý strelený gól. Druhá časť prvej tretiny bola potom už v našej réžii, viedli sme po nej 3:0. Potom sme dominovali aj v úvode druhej časti, keď sme strelili štvrtý gól. Hrali sme v pohode, mali sme aj ďalšie možnosti skórovať," tešilo Kúdelku, ktorý mal pred šlágrom 25. kola jasný zámer: "Chceli sme potvrdiť herný progres."



Spišiaci sa v 3. tretine vrátili do zápasu, keď zásluhou gólov Juraja Majdana a Anthonyho Nellisa prehrávali od 58. minúty už iba o dva góly. Viac im však domáci nedovolili. "Mrzieť nás môžu oslabenia, ktoré súpera postavili na nohy. V závere sme mu nemuseli dať impulz, ktorý sme mu dali. Inak sme však spokojní, záver sme zvládli excelentne," poznamenal tréner michalovského tímu, ktorý tentoraz gólovo potiahli najmä slovenskí hráči.



Po nedávnych zápasoch, v ktorých žiarili Chase Pearson či Kaspars Daugavinš sa pod trojgólový náskok po prvej tretine podpísali Christián Michalčin, Samuel Solenský a Peter Bjalončík. "O tom to je, stále to ťahá niekto iný. Dnes bolo kľúčové, že sme zvládli všetky štyri oslabenia. Výborne hrala aj (Jakubova) Sujova formácia. Všetky štyri majú svoj zmysel a výborne pracujú. K tomu je v bránke výborný Stano Škorvánek. Som rád, že sme proti výbornej Spišskej Novej Vsi odohrali vydarený zápas. Náš tím ukazuje svoju tvár a verím, že zvíťazíme aj v poslednom zápase pred reprezentačnou pauzou a pozitívne ukončíme toto obdobie," uviedol Kúdelka narážajúc na skutočnosť, že michalovský tím zvíťazil vo všetkých ôsmich zápasoch, ktoré odohral od prvej reprezentačnej prestávky. Tá mužstvu mimoriadne pomohla, keďže sa v nej naštartovalo po piatich prehrách po sebe. Michalovčania odohrajú posledný zápas pred druhou reprezentačnou prestávkou sezóny v nedeľu v Nitre, pod Zoborom by si radi upevnili priebežné 3. miesto. Udržali sa na ňom vďaka víťazstvu nad Spišskou Novou Vsou, na priebežne druhé Košice majú 6-bodové manko.



Spišiaci sa napriek prehre udržali na čele tabuľky, keďže Košičania nebodovali v treťom zápase po sebe a v Poprade prehrali 2:4. Zverenci Vlastimila Wojnara majú na "oceliarov" naďalej dvojbodový náskok, ktorý nezveľadili v Michalovciach. "Michalovce majú formu, "lepí" im to a dávajú veľa gólov. Pripravovali sme sa na to. O výsledku rozhodla prvá tretina a špeciálne formácie. Chceli sme sa vyhnúť takej prvej tretine, akú sme v Michalovciach mali v prvom zápase na začiatku sezóny. Prvé oslabenie sme ešte výborne ubránili, no v daľšom sme spravili chyby a inkasovali sme. O našej prehre rozhodla prvá tretina. Potom sme už len chytali zajaca za chvost. Kľúčové boli aj výkony špeciálnych formácií," uviedol Záborský.