Michalovce pozývajú na darovanie krvi, chýba A+ a Rh negatívne skupiny
Autor TASR
Michalovce 11. augusta (TASR) - Nemocnica v Michalovciach pozýva na darovanie krvi. Chýba najmä krvná skupina A+ a všetky skupiny s Rh negatívnym faktorom. Ako TASR informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová, krv potrebujú pre pacientov podstupujúcich operácie, liečbu onkologických ochorení, ženy pri komplikovaných pôrodoch a ďalších pacientov s vážnymi, život ohrozujúcimi stavmi.
„Leto je pre darcovstvo krvi každoročne výzvou najmä preto, že ľudia omnoho viac cestujú a trávia čas v zahraničí. Potreba krvi v nemocniciach však neklesá. Práve naopak - zásoby rýchlo ubúdajú a aj my dnes v našich nemocniciach čelíme ich veľkému nedostatku, rovnako tak aj v michalovskej nemocnici,“ uviedla Krejčíová.
Krv je možné v michalovskej nemocnici darovať každý utorok, štvrtok a piatok v čase od 7.00 do 10.00 h. Zdravotníci upozorňujú, že po návrate z niektorých krajín môže byť odporúčané odloženie darovania krvi. Darcovia si môžu termín odberu rezervovať aj online.
