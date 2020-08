V Michalovciach obmedzili po výskyte COVID-19 služby mestského úradu

Michalovce 28. augusta (TASR) – Ochorenie COVID-19 potvrdili vo štvrtok (27. 8.) u zamestnankyne mestského úradu v Michalovciach. V budove úradu na Námestí osloboditeľov preto od piatka minimálne do stredy 2. septembra obmedzili poskytovanie služieb pre občanov s výnimkou nevyhnutných matričných služieb a podateľne.



"Ostatné služby sa poskytujú v týchto dňoch výlučne elektronicky alebo telefonicky," uviedla radnica. Finančný odbor služby neposkytuje vôbec. Odbory umiestnené v budove úradu na Námestí slobody fungujú v nezmenenom rozsahu v odporúčaných klientskych hodinách.



"Jednej z našich kolegýň bol potvrdený pozitívny test na COVID-19," uviedla pre TASR hovorkyňa mestského úradu Iveta Palečková. Opatrenia sa týkajú najmä odboru, na ktorom žena pracuje, testami prechádzajú zamestnanci, ktorí s ňou prišli do kontaktu. S klientmi sa podľa hovorkyne zamestnankyňa nestretávala.



"Zaviedli sme sprísnené opatrenia v budove mestského úradu tak, ako to bolo v čase prvej vlny pandémie. Vstup je len z bočnej strany úradu, je tam mestský policajt, ktorý kontroluje telesnú tepotu, aj dezinfekčný prostriedok, vydezinfikoval sa celý mestský úrad," priblížila Palečková. Následný postup sa určí po výsledkoch ďalších testov.