Pre osýpky hospitalizovali doteraz na východe viac ako 200 pacientov

Michalovce 23. júla (TASR) - Od začiatku epidémie osýpok, ktorá sa na dolnom Zemplíne začala šíriť začiatkom mája, michalovská nemocnica hospitalizovala už vyše 200 pacientov. K pondelku (15.00 h) ich evidujú 15, počas dňa tam prijali jedno dieťa.



Ďalších 34 pacientov bolo počas uplynulého víkendu ošetrených ambulantne. TASR informovala Jana Fedáková zo siete nemocníc Svet zdravia, ktorá prevádzkuje aj zariadenie v Michalovciach.



Minulý týždeň zaznamenali prvé dva prípady podozrenia na osýpky u detí v nových lokalitách. Jednou z nich je aj Vranov nad Topľou. Ako TASR informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková, išlo o päťročné dieťa.



"Izolované je v domácom prostredí, očkované jednou dávkou vakcíny proti osýpkam, ružienke a mumpsu v roku 2014. Ochorenie je laboratórne potvrdené," priblížila.



Miestom nákazy je podľa jej slov obec Trhovište v Michalovskom okrese, ktorá je jedným z ohnísk osýpok. "Prvé laboratórne výsledky sú nehodnotiteľné, čakáme na druhý odber," uviedla v tejto súvislosti Fedáková s tým, že vo vranovskej nemocnici už prijali určité opatrenia týkajúce sa rizikových zamestnancov.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach eviduje k pondelku 279 prípadov osýpok, z toho 150 bolo laboratórne potvrdených. V okrese Michalovce je to 270 ochorení, najviac v Michalovciach (114) a Veľkých Kapušanoch (61). V susednom Sobranskom okrese ich zaznamenali deväť. Z okresov Medzilaborce, Snina a Humenné v súčasnosti podľa Račkovej neboli hlásené prípady osýpok.



Ako ďalej uviedla, pri výskyte osýpok vykonávajú viaceré protiepidemické opatrenia. Ide napr. o vyhľadávanie kontaktov chorých, podrobenie sa ihneď lekárskemu dohľadu. Ten spočíva v zisťovaní subjektívnych ťažkostí a klinických príznakov, ktoré môžu súvisieť s týmto ochorením.



Tiež je to zabezpečenie odberu biologického materiálu a vykonanie laboratórneho potvrdenia diagnózy. Jedným z ďalších opatrení je karanténa a izolácia pre osoby podozrivé z nákazy v domácom prostredí po dobu 21 dní od poslednej expozície chorému.



V súvislosti s epidémiou osýpok vyhlásili pre okres Michalovce približne pred dvomi týždňami mimoriadnu situáciu. Krízový štáb prijal viaceré opatrenia na zamedzenie šírenia tohto vysoko nákazlivého ochorenia. Patrí medzi ne okrem iných aj monitoring polície či zákaz hromadných podujatí vo viacerých lokalitách okresu, ale aj očkovanie.



Naposledy zasadal na tamojšom okresnom úrade minulý týždeň, najbližšie stretnutie jeho členov sa uskutoční 31. júla.