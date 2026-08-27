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Michalovce preveria možné bezpečnostné riziká pri používaní kamery
Hnutie PS upozornilo na používanie kamerového systému ruského výrobcu v Michalovciach.
Autor TASR
Michalovce 27. augusta (TASR) - Mesto Michalovce plánuje preveriť na Národnom bezpečnostnom úrade (NBÚ), či pri používaní mobilného kamerového systému na zaznamenávanie dopravných priestupkov nemohlo v minulosti dochádzať k bezpečnostným rizikám. Ako pre TASR uviedla referentka odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Nikola Semancová, urobí tak napriek tomu, že kamera v súčasnosti nie je v prevádzke. Reaguje tým na informácie, ktoré v stredu (26. 8.) v súvislosti so zariadením prezentovalo Progresívne Slovensko (PS).
Hnutie PS upozornilo na používanie kamerového systému ruského výrobcu v Michalovciach. Podľa člena predsedníctva PS Petra Bátora mesto v roku 2022 získalo kamerové zariadenie od rovnakého výrobcu, ktorého technológie sa objavili aj v prípade podozrivých kamier obstaraných Ministerstvom vnútra (MV) SR. „Táto kamera je mobilná, dá sa umiestniť do auta a možno prostredníctvom nej čítať všetky evidenčné čísla vozidiel. Všetko, čo kamera zaznamená, je následne možné posielať ďalej. Existuje veľké podozrenie, že podobne ako v prípade ruských kamier spájaných s ministrom Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) sa aj táto kamera dá kompletne ovládať na diaľku a získané dáta možno nepozorovane kopírovať a odosielať do Ruska,“ doplnil Bátor.
Mesto spresnilo, že vo verejnom obstarávaní nezakúpilo systém Parkon 1, ako uviedlo PS, ale automatizovaný kamerový set Parkon A. Kamerový set obstarali s cieľom automatizovaného zachytávania dopravných priestupkov ako zákaz zastavenia či zákaz parkovania, ktoré práve funguje na rozpoznávaní evidenčných čísel vozidiel, vytváraní fotozáznamov a videozáznamov priestupkov. „Kamera bola jednou z viacerých obstarávaných rôznych druhov IoT zariadení v rámci projektu Moderné technológie. Išlo o pilotný projekt využívania smart technológií v podmienkach mesta,“ uviedla Semancová.
Uvedený kamerový systém bol nainštalovaný vo vozidle michalovskej mestskej polície (MsP) a využívaný v rokoch 2023 až 2025. „Kamera bola po uplynutí záručnej lehoty prepätím vo vozidle MsP poškodená. Dodávateľ po obhliadke skonštatoval, že ju nevie opraviť z dôvodu nedostatku náhradných dielov. V súčasnosti kamera nie je v prevádzke,“ doplnila Semancová. Počas prevádzky sa zo systému prenášali iba informácie o priestupkoch do jeho cloudovej platformy. Dodávateľ sa mal zmluvne zaviazať dodržiavať bezpečnostné požiadavky podľa príslušnej vyhlášky a metodiky pre informačnú bezpečnosť vo verejnej správe.
Dodávateľom bola spoločnosť NetPoint, ktorá podľa mesta v podlimitnej verejnej súťaži ponúkla najnižšiu cenu spomedzi štyroch uchádzačov. Mesto zároveň zdôraznilo, že obstarávanie prebehlo v súlade so zákonom a dokumentáciu následne preverilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Hnutie PS upozornilo na používanie kamerového systému ruského výrobcu v Michalovciach. Podľa člena predsedníctva PS Petra Bátora mesto v roku 2022 získalo kamerové zariadenie od rovnakého výrobcu, ktorého technológie sa objavili aj v prípade podozrivých kamier obstaraných Ministerstvom vnútra (MV) SR. „Táto kamera je mobilná, dá sa umiestniť do auta a možno prostredníctvom nej čítať všetky evidenčné čísla vozidiel. Všetko, čo kamera zaznamená, je následne možné posielať ďalej. Existuje veľké podozrenie, že podobne ako v prípade ruských kamier spájaných s ministrom Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) sa aj táto kamera dá kompletne ovládať na diaľku a získané dáta možno nepozorovane kopírovať a odosielať do Ruska,“ doplnil Bátor.
Mesto spresnilo, že vo verejnom obstarávaní nezakúpilo systém Parkon 1, ako uviedlo PS, ale automatizovaný kamerový set Parkon A. Kamerový set obstarali s cieľom automatizovaného zachytávania dopravných priestupkov ako zákaz zastavenia či zákaz parkovania, ktoré práve funguje na rozpoznávaní evidenčných čísel vozidiel, vytváraní fotozáznamov a videozáznamov priestupkov. „Kamera bola jednou z viacerých obstarávaných rôznych druhov IoT zariadení v rámci projektu Moderné technológie. Išlo o pilotný projekt využívania smart technológií v podmienkach mesta,“ uviedla Semancová.
Uvedený kamerový systém bol nainštalovaný vo vozidle michalovskej mestskej polície (MsP) a využívaný v rokoch 2023 až 2025. „Kamera bola po uplynutí záručnej lehoty prepätím vo vozidle MsP poškodená. Dodávateľ po obhliadke skonštatoval, že ju nevie opraviť z dôvodu nedostatku náhradných dielov. V súčasnosti kamera nie je v prevádzke,“ doplnila Semancová. Počas prevádzky sa zo systému prenášali iba informácie o priestupkoch do jeho cloudovej platformy. Dodávateľ sa mal zmluvne zaviazať dodržiavať bezpečnostné požiadavky podľa príslušnej vyhlášky a metodiky pre informačnú bezpečnosť vo verejnej správe.
Dodávateľom bola spoločnosť NetPoint, ktorá podľa mesta v podlimitnej verejnej súťaži ponúkla najnižšiu cenu spomedzi štyroch uchádzačov. Mesto zároveň zdôraznilo, že obstarávanie prebehlo v súlade so zákonom a dokumentáciu následne preverilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.