Michalovce prijali rozpočet na budúci rok, škrty sa dotknú dotácií

Michalovce 17. decembra (TASR) - Mestskí poslanci na decembrovom zastupiteľstve schválili budúcoročný rozpočet mesta Michalovce. Bežný rozpočet počíta s príjmami vo výške viac ako 49 miliónov eur, pričom výdavková časť je viac než 47 miliónov eur. Dokument tiež počíta s kapitálovými príjmami viac ako 18 miliónov eur. Kapitálové výdavky by mali byť necelých 22 miliónov eur.



Príjmové peňažné operácie sú predpokladané v hodnote viac ako tri milióny eur. Výdavkové peňažné operácie sú vo výške viac než 1,8 milióna eur.



Ako pre TASR uviedol primátor Miroslav Dufinec, rozpočet považuje za dobrý, v kapitálovej časti odvážny, no najdôležitejšie je, že je vyrovnaný. "Boli sme nútení vojsť aj do VZN, ktoré hovoria o rôznych úľavách, čo nie je ľúbivé, či už pre seniorov alebo iných. Rovnako bolo potrebné znížiť dotácie na celoročné aktivity mládežníckych športových klubov," uviedol primátor.



V dôvodovej správe k rozpočtu uviedli, že výdavková časť rozpočtu je navrhnutá maximálne úsporne, aj keď v porovnaní s rokom 2024 sú bežné výdavky vyššie o 657.000 eur a kapitálové výdavky sú vyššie o 14.786.972 eur. Nárast bežných výdavkov je spôsobený najmä legislatívnymi zmenami, a to zvýšením sadzby DPH z 20 na 23 percent, zvýšením minimálnej mzdy a s tým súvisiacich odvodových povinností, ale aj ďalších nárokových zložiek pre zamestnancov. Zároveň sa výdavky zvyšujú aj z dôvodu spolufinancovania projektov financovaných z nenávratných finančných prostriedkov z Európskej únie.



"Napríklad spoločné obstarávanie na elektrinu a plyn pre všetky mestské budovy nám prinesie úsporu okolo 300.000 eur. Inštalácia fotovoltických elektrární na mestské budovy prinesie úsporu približne 30.000 eur. Okrem toho plánujeme prostredníctvom rôznych organizačných zmien ušetriť približne 100.000 eur," dodal Dufinec.



Z pripravovaných projektov na rok 2025 sú podľa primátora najvýraznejšie rekonštrukcia amfiteátra na Hrádku a modernizácia mestskej hromadnej dopravy.