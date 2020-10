Michalovce prijali v súvislosti s pandémiou ďalšie opatrenia

Michalovce 4. októbra (TASR) – Mesto Michalovce po vyhlásení núdzového stavu na Slovensku v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu prijalo viaceré opatrenia. Informovala o tom vedúca referátu komunikácie mestského úradu Iveta Palečková.



Radnica už pred časom na svojich pracoviskách zaviedla ochranné opatrenia v podobe regulovaného vstupu do obidvoch budov mestského úradu a merania telesnej teploty. Tieto opatrenia podľa Palečkovej ostávajú aj naďalej v platnosti. „Všetci, ktorí vstúpia do budovy, sú povinní chrániť sa rúškom a použiť dezinfekciu na ruky. Príslušník mestskej polície pri vstupe meria teplotu všetkým prichádzajúcim klientom aj zamestnancom. Pri teplote vyššej ako 37,2 stupňa Celzia osobe vstup nie je umožnený,“ zdôraznila Palečková.



Ako ďalej ozrejmila, od pondelka (5. 10.) bude mestský policajt zároveň viesť evidenciu klientov, ktorí úrad navštívili, s uvedením mena a priezviska a telefonického alebo mailového kontaktu. Tieto informácie sú potrebné pre prípadné dohľadanie kontaktov v prípade výskytu ochorenia COVID-19.



„Vstup klientov do budovy mestského úradu bez predchádzajúceho ohlásenia bude možný iba za účelom návštevy matriky, evidencie obyvateľstva, podateľne a pokladnice - s reguláciou jeden klient v danom čase. Po odoslaní výziev na úhradu daní z daňového referátu, obdobne aj na daňový referát,“ vysvetlila Palečková.



Ostatné odbory budú vybavovať klientov osobne len po predchádzajúcej telefonickej dohode. Palečková ubezpečila, že služby klientom sú poskytované v plnom rozsahu, upravujú iba ich formu. „Prosíme preto všetkých klientov, aby na vybavenie svojich požiadaviek využívali prednostne telefonickú a elektronickú formu komunikácie,“ dodala.



Medzi opatreniami, ktoré mesto na zabránenie šírenia nového koronavírusu zaviedlo už pred časom, bolo aj pozastavenie činnosti denných centier pre seniorov a prísny zákaz návštev v Michalovskom domove seniorov. Aj tieto opatrenia podľa Palečkovej ostávajú naďalej v platnosti až do odvolania.