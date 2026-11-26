< sekcia Regióny
Primátor Michaloviec ocenil 195 jednotlivcov a kolektívov
V kategórii základných škôl boli ocenení Alexandra Hinďošová, ktorá reprezentovala školu vo viacerých športoch, no najmä vo florbale, a Damián Chrenko, ktorý sa venuje vrhu guľou.
Autor TASR
Michalovce 26. novembra (TASR) - Mesto Michalovce pri príležitosti pripomienky Dňa študentstva ocenilo v stredu (25. 11.) študentov základných, stredných i umeleckých škôl, ktorí reprezentujú školy či mesto. Ako TASR informovala referentka odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Henrieta Macúrová, primátor odovzdal ocenenia 195 jednotlivcom a kolektívom za úspechy v školskom roku 2025/2026.
„V spolupráci s Olympijským klubom Michalovce bola udelená aj Cena Pavla Gajdoša pre najlepšiu športovkyňu a najlepšieho športovca. Ocenenie nesie meno dvojnásobného olympionika Pavla Gajdoša, ktorého športová cesta sa začala práve na michalovskom gymnáziu,“ dodala s tým, že o laureátoch rozhodoval vypracovaný bodovací systém, ktorý zohľadňuje počet bodov získaných v rámci školských športových súťaží.
V kategórii základných škôl boli ocenení Alexandra Hinďošová, ktorá reprezentovala školu vo viacerých športoch, no najmä vo florbale, a Damián Chrenko, ktorý sa venuje vrhu guľou. V kategórii stredných škôl získali ocenenie bežkyňa Nina Pirčová a všestranný športovec Dávid Bendžuch.
Ako doplnila, v rámci oceňovania vyzdvihli aj žiakov a študentov, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky vo vedeckej či v umeleckej oblasti. Program pripravili žiaci zo Základnej školy na Krymskej ulici.
„V spolupráci s Olympijským klubom Michalovce bola udelená aj Cena Pavla Gajdoša pre najlepšiu športovkyňu a najlepšieho športovca. Ocenenie nesie meno dvojnásobného olympionika Pavla Gajdoša, ktorého športová cesta sa začala práve na michalovskom gymnáziu,“ dodala s tým, že o laureátoch rozhodoval vypracovaný bodovací systém, ktorý zohľadňuje počet bodov získaných v rámci školských športových súťaží.
V kategórii základných škôl boli ocenení Alexandra Hinďošová, ktorá reprezentovala školu vo viacerých športoch, no najmä vo florbale, a Damián Chrenko, ktorý sa venuje vrhu guľou. V kategórii stredných škôl získali ocenenie bežkyňa Nina Pirčová a všestranný športovec Dávid Bendžuch.
Ako doplnila, v rámci oceňovania vyzdvihli aj žiakov a študentov, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky vo vedeckej či v umeleckej oblasti. Program pripravili žiaci zo Základnej školy na Krymskej ulici.