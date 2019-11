Prímestské linky v obci Michalovce majú nové autobusy

Michalovce 29. novembra (TASR) – Desať nových autobusov odovzdali v piatok do užívania spoločnosti Arriva v Michalovciach predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka a generálny riaditeľ spoločnosti László Ivan. Vybavené informačnými elektronickými tabuľami, klimatizáciou a bezplatným pripojením na internet, spĺňajúce najprísnejšie normy čo sa výfukových plynov týka, budú od 1. decembra premávať na prímestských linkách.



Nové autobusy pre prímestskú pravidelnú dopravu budú v okolí Michaloviec, Sobraniec, Trebišova a Kráľovského Chlmca premávať aj vďaka podpore KSK, ktorý financuje služby pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme a tiež sociálne zľavy z cestovného. Okrem aktuálne desiatich odovzdaných autobusov bolo na cesty KSK začiatkom jesene vypravených ďalších osem nových vozidiel. "Pre kraj je prímestská hromadná doprava dôležitá, keďže každým rokom evidujeme nárast počtu osobných automobilov a nárast počtu ľudí, ktorí cestujú. Zároveň sa nám zvyšujú výdavky na údržbu ciest. To znamená, že hromadná doprava je efektívnejšia aj čo sa týka výdavkov, aj verejného sektora, aj výdavkov individuálnych, konkrétnych cestujúcich. Zároveň je aj ekologickejšia, keďže jeden autobus vyprodukuje oveľa menej emisií ako 15 – 20 osobných automobilov," uviedol v piatok Trnka.



Žiadny z autobusov spoločnosti Arriva, ktorý bude od 1. decembra premávať v prímestskej autobusovej doprave v Košickom kraji, nebude starší ako 12 rokov. "Priemerný vek našich autobusov je 8,1 roka, viac ako polovica z nich je klimatizovaná a až 50 z nich je vybavených bezplatným wifi pripojením. To všetko spolu s kultúrnym prostredím na autobusových zastávkach a staniciach prispieva k pohodlnejšiemu cestovaniu našich cestujúcich," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Arriva Michalovce Gejza Sačko s tým, že od minulého roku evidujú zo strany verejnosti o služby verejnej dopravy zvýšený záujem.



S modernizáciou vozového parku verejných prepravcov počíta KSK aj do budúcna. "V budúcnosti by sa mal realizovať nákup 54 autobusov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Tieto autobusy by mali doraziť budúci rok do nášho kraja. Mali by byť rozdelené medzi dvoch prepravcov, Arrivu a Eurobus. Verím, že už čoskoro budeme môcť odovzdávať kľúče aj 54 šoférom týchto autobusov," uzavrel Trnka.