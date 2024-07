Michalovce pripravili počas leta viacero podujatí

Michalovce 5. júla (TASR) - Mesto Michalovce pripravilo počas leta sériu podujatí pre rôzne vekové kategórie. Ako TASR informovala hovorkyňa primátora Mária Stričková, pripomenú si nimi aj tohtoročné 780. výročie prvej písomnej zmienky o meste.



Najbližšie je v sobotu (6. 7.) o 16.00 h v Mestskom kultúrnom stredisku (MsKS) pripravený koncert Slovenského mládežníckeho orchestra. V ďalších týždňoch je naplánovaný napríklad cyklus letných organových koncertov Michalovský organ. V rámci jeho 17. ročníka sa v evanjelickom kostola okrem interpretov zo Slovenska predstavia aj zahraniční umelci zo Švajčiarska, Poľska, Nemecka, Maďarska či Kanady. Odprezentujú klasickú i súčasnú organovú hudbu svetoznámych skladateľov. Tieto koncerty sa uskutočnia 11. a 25. júla a 8. a 22. augusta.



"Ďalším cyklickým podujatím je Kultúrne leto v historickom parku Kerta, ktoré sľubuje jedinečné zážitky v príjemnom prostredí. Návštevníci sa počas poobedných nedieľ do polovice augusta môžu tešiť na program zložený z tanečných a divadelných predstavení, multižánrových koncertov či umeleckých workshopov," uviedla Stričková.



V auguste nebudú chýbať ani tradičné podujatia, ako Zemplínske slávnosti či Zemplínsky jarmok. Záujemcovia môžu navštíviť aj mestské galérie.



"Mestská galéria Zlatý býk ponúka do 14. júla obrazy výtvarníka Juraja Kováča v rámci autorskej výstavy Ja a môj svet a už od 16. júla vás očarí jedinečná tvorba Mareka Husovského na výstave Od šperku k objektu," dodáva radnica s tým, že v Malej galérii MsKS si do konca júla možno pozrieť výtvarné diela neprofesionálneho výtvarníka Dušana Ivanča.