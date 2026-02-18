< sekcia Regióny
Michalovce pripravujú modernizáciu verejného osvetlenia
Autor TASR
Michalovce 18. februára (TASR) - Mesto Michalovce pripravuje modernizáciu verejného osvetlenia. V meste je 3625 výbojkových a starších LED svietidiel. Cieľom modernizácie je úspora energií, ekologizácia a konsolidácia mestských zdrojov. Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie mestského úradu Mária Stričková, hoci je sústava zatiaľ funkčná a nevykazuje vysokú poruchovosť, z dlhodobého hľadiska je nevyhnutná jej obnova.
Samospráva už disponuje svetelnotechnickou štúdiou, ktorá analyzuje technický stav osvetlenia a navrhuje ďalší postup. „Podľa svetelnotechnickej štúdie prinesie samotná výmena svietidiel za LED technológiu úsporu na úrovni približne 50 percent. Pri doplnení o smart riadenie je predpokladaná ďalšia úspora o približne 12 percent,“ uviedla Stričková.
Modernizácia by mala prebiehať postupne v niekoľkých etapách. Mesto chce prioritne hľadať možnosti financovania z nenávratných finančných príspevkov, najmä z eurofondov a Environmentálneho fondu. V hre zostáva aj model spolupráce so súčasným zmluvným partnerom alebo financovanie prostredníctvom bankového úveru.
Pilotná výmena LED osvetlenia už prebehla na Ulici J. Hollého a na Štefánikovej ulici pri vstupe do mesta od Košíc. Na týchto komunikáciách je nové osvetlenie nainštalované viac ako rok a podľa samosprávy sa potvrdila jeho energetická efektívnosť, vyšší svetelný komfort aj bezpečnosť.
Štúdia do budúcnosti počíta aj s postupnou obnovou infraštruktúry vrátane stožiarov a vedení. „V tejto chvíli sme vo fáze strategického plánovania. Mesto zatiaľ nepodniklo konkrétne realizačné kroky, ktoré by určovali presný zoznam ulíc prvej etapy, dodávateľa či fixný časový harmonogram,“ doplnila s tým, že väčšina týchto otázok bude zodpovedaná až po vypracovaní presnej cenovej kalkulácie a určení rozsahu prác.
