Michalovce reagujú na rastúci počet áut novou parkovacou politikou

Michalovce 24. februára (TASR) - Mesto Michalovce pripravuje novú parkovaciu politiku. Uvažuje sa o opätovnom zavedení parkovného na mestských parkoviskách, vydávaní parkovacích kariet aj vytvorení nových parkovacích zón. Pre TASR to uviedla hovorkyňa primátora Michaloviec Mária Stričková s tým, že aktuálne prebiehajú diskusie aj o regulácii parkovania v širšom centre mesta.



Bezplatné parkovanie na mestských parkoviskách v Michalovciach bolo zavedené od roku 2014. Radnica teraz reaguje na nárast počtu áut a nedostatok parkovacích miest. "Aktuálne pracujeme na spracovaní projektovej dokumentácie pre osadenie dopravného značenia, pričom hľadáme také dopravné riešenia, ktoré budú v súlade s normami a predpismi," povedala Stričková.



Mesto sa takisto zaoberá procesom vydávania parkovacích kariet a spôsobmi platenia za parkovanie. Plánovaná je aj spolupráca s externými partnermi, najmä v súvislosti s informačným systémom, ktorý je na zavedenie novej parkovacej politiky nevyhnutný.



"Termín zavedenia parkovacej politiky a finančné náklady zatiaľ nemôžeme spresniť," dodala Stričková. Príjmy z parkovného by mali byť použité na zveľadenie parkovacích priestorov a zlepšenie služieb pre občanov, ako aj na zaradenie ostatných lokalít do parkovacích zón, spresnila hovorkyňa.