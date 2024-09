Michalovce realizujú projekt na zadržanie vody a skrášlenie prostredia

Michalovce 23. septembra (TASR) - Zadržiavanie dažďovej vody, skrášlenie prostredia aj vzdelávanie o klimatických zmenách je cieľom projektu Green to Water, ktorý realizuje mesto Michalovce. Na troch základných školách (ZŠ) vzniknú dažďové záhrady, dažďová voda zo striech a chodníkov nebude odvádzaná do kanalizácie, ale zostane priamo na mieste, kde sa využije.



Ako pre TASR uviedla vedúca odboru investícií a udržateľného mestského rozvoja Jana Machová, súčasťou aktivít je aj výsadba stromov, stromových alejí a zelene na území mesta.



Dodala, že o umiestnení 80 stromov z celkových 600 bude môcť verejnosť rozhodovať prostredníctvom online hlasovania. "Vytvorili sme portál zelene.michalovce.sk, cez ktorý ľudia môžu čítať o našich plánoch a aktivitách. Zároveň nám môžu posielať svoje podnety a nápady. Chceme sa inšpirovať názormi obyvateľov, ako aj riešeniami z iných miest a krajín," uviedla Machová.







Výsledkom realizácie projektu budú vodozádržné opatrenia v areáloch troch základných škôl na sídliskách Západ, Juh a Východ, konkrétne v ZŠ Komenského 1, ZŠ Krymská 5 a ZŠ J. Švermu 6. Projekt zahŕňa odstránenie časti spevnených nepriepustných plôch v areáloch budov, ich nahradenie zeleňou a priepustnými mlatovými chodníkmi. Dažďová voda bude presmerovaná z existujúcich zvodov z verejnej kanalizácie do okolitej zelene a dažďových záhrad. Bude sa zachytávať do nádob a využívať na polievanie zelene. Z nepriepustných plôch bude voda zachytávaná do vsakovacích nádrží, ktoré ju postupne uvoľnia do okolitej zelene.



Riaditeľka ZŠ Krymská 5 Katarína Novotná, uviedla, že zmeny, ktoré sa vytvoria v prostredí, sa pokúsia zahrnúť do vyučovacieho procesu. "Najviac nás teší, že odstránime veľkú, nevyužitú betónovú plochu. Nahradíme ju výsadbou trvaliek, stromov a kríkov. Vnímam to veľmi pozitívne, keďže sme obkolesení bytovkami," dodala.



Realizáciou projektu očakávajú zadržať celkovo 4.638.035 litrov zrážok ročne, vytvoriť 18 dažďových záhrad s plochou 558 štvorcových metrov, okrem stromov aj vysadia 2968 trvaliek a nainštalujú 17 zádržných nádob, vsakovacích šácht či vrtov. Tieto opatrenia prispejú k zníženiu emisií oxidu uhličitého, zadržia vodu v krajine, čím znížia teplotu v letných mesiacoch a spomalia vysušovanie krajiny. Z ekonomického hľadiska očakávajú zníženie poplatkov za odvádzanie dažďovej vody. Opatrenia podporia výpar vody, čo zvýši vlhkosť vzduchu a zníži prašnosť v ovzduší.



Projekt Green to Water, podporený príspevkom z fondov Európskej únie vo výške takmer 1,2 milióna eur, sa realizuje v rámci programu Interreg Maďarsko - Slovensko. Vodozádržné a zelené opatrenia realizuje mesto Michalovce spolu s maďarským partnerským mestom Nyírbátor. Jeho primátor Antal Máté na tlačovej konferencii k projektu v pondelok v Michalovciach uviedol, že opatrenia u nich budú zrealizované v troch hlavných oblastiach, a to zalesňovanie, zadržanie dažďovej vody a revitalizácia zelene.