Michalovce rokujú so ŽSR o rozšírení železničného podchodu

Michalovce 29. marca (TASR) - Samospráva Michaloviec chce rozšíriť novovybudovaný železničný podchod na rekonštruovanej železničnej stanici. Rokuje o tom so zástupcami Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Cieľom je predĺžiť podchod až na druhú stranu k ulici Stavbárov, čím by sa výrazne zlepšilo prepojenie medzi železničnou stanicou a priemyselnou časťou mesta. Primátor Michaloviec Miroslav Dufinec pre TASR uviedol, že sa o tom, že podchod neprepojí tieto časti, dozvedeli len nedávno.



„Bolo to, samozrejme, nemilé zistenie, ale treba si uvedomiť, že investorom a zodpovedným za túto stavbu je Slovenská republika, konkrétne ŽSR. To, že sa tento projekt realizuje v našom meste, ešte neznamená, že do toho môžeme zasiahnuť priamo,“ dodal Dufinec.



Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach poverilo vedenie mesta vo februári začatím rokovaní so ŽSR o dobudovaní podchodu pod koľajiskom. „Viem si predstaviť, že ak by to bolo možné, mesto by bolo pripravené, napríklad cez úver, dofinancovať túto časť výstavby, pretože pre naše mesto by to bolo naozaj veľmi prospešné. Avšak neviem, či bude v tomto okamihu a v súvislosti s prebiehajúcimi procesmi na tejto stavbe možné túto časť zrealizovať rýchlo, ako by si to poslanci priali, alebo či bude realizácia možná v súčasnej etape výstavby,“ uzavrel Dufinec.



Hovorkyňa ŽSR Petra Lániková potvrdila, že stretnutie, na ktorom sa podchod riešil, sa už uskutočnilo. „Keďže ide stále o otvorenú tému, bolo by predčasné sa k nej aktuálne detailnejšie vyjadrovať. O záveroch rokovaní budeme verejnosť včas informovať,“ doplnila hovorkyňa.



Rekonštrukcia železničnej stanice v Michalovciach je súčasťou projektu elektrifikácie trate Bánovce nad Ondavou - Humenné. Práce na modernizácii železničnej trate na Zemplíne sa začali v máji 2023 a hodnota zákazky bola vysúťažená v sume 216.070.505,52 eura bez DPH. Celý úsek Bánovce nad Ondavou - Humenné má byť dokončený do 30. júla.