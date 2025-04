Michalovce rozbiehajú sociálny podnik, plánujú rôzne služby a činnosti

Michalovce 18. apríla (TASR) - Mesto Michalovce rozbieha prevádzku sociálneho podniku. Vyhlásené je výberové konanie na riaditeľa podniku, po ktorom sa začne realizovať podnikateľský plán. Ako pre TASR uviedol primátor Miroslav Dufinec, v začiatkoch sa sociálny podnik môže zamerať na niekoľko oblastí, napríklad aj na poskytovanie upratovacích služieb.



„Predstavujem si, že tieto služby by sme mohli ponúkať aj na mestských budovách, školách či športoviskách, a to prostredníctvom sociálneho podniku, čím by sme ich poskytovali za nižšiu cenu, než je tomu doteraz,“ doplnil primátor.



Samospráva počíta s tým, že medzi poskytované služby bude patriť aj zabezpečenie objektov - vrátnická služba, upratovací servis, záhradnícke služby a zimná údržba. V oblasti výroby a stavebnej činnosti sa plánujú zamerať na výrobu krytých kontajnerových stojísk a s tým spojenú montáž, terénne úpravy a výrobu betónovej dlažby. „Túto ´klietku´, keď to mám tak povedať, musí postaviť niekto. A práve to by mohol robiť sociálny podnik so zamestnancami, ktorí budú na trhu práce konkurencieschopnejší než okolité firmy,“ dodal Dufinec.



Hlavným cieľom založenia sociálneho podniku je vytvoriť prostredie, v ktorom sa budú môcť uplatniť uchádzači o zamestnanie z kategórie znevýhodnených a zraniteľných osôb. V prípade mesta Michalovce ide o integračný sociálny podnik, ktorý má nielen uľahčiť návrat tejto skupiny ľudí na trh práce, ale aj zvýšiť mieru ich integrácie.



Zakladateľskú listinu navrhovanej spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik mesta Michalovce predložili na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva v roku 2023. Následne sa začal proces transformácie spoločnosti na sociálny podnik, ktorý bol dokončený vo februári.