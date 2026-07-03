< sekcia Regióny
Michalovce: Rozdelením volebných obvodov sa bude zaoberať prokuratúra
Prípravou návrhu sa zaoberala komisia zriadená primátorom.
Autor TASR
Michalovce 3. júla (TASR) - Rozdelením volebných obvodov a počtu poslancov v Michalovciach pre komunálne voľby v roku 2026 sa bude zaoberať prokuratúra. Podnet podal mestský poslanec a kandidát na primátora Erik Sibal, podľa ktorého schválený model nerešpektuje pomer počtu obyvateľov k počtu poslancov v jednotlivých obvodoch. Radnica tvrdí, že postupovala v súlade so zákonom. Schválený model považuje za najvhodnejšie riešenie pre mesto.
„Podnet bol doručený Okresnej prokuratúre Michalovce dňa 25. júna 2026. Na vybavenie podnetu plynie zákonná lehota,“ uviedli z Krajskej prokuratúry v Košiciach. Mestské zastupiteľstvo na júnovom rokovaní schválilo, že počet poslancov zostáva nezmenený. Ponechalo aj šesť volebných obvodov. Sibal tvrdí, že poslanci rozhodovali aj o vlastných volebných podmienkach. „Podľa mňa dostatočne neakceptovali vývoj počtu obyvateľov v jednotlivých obvodoch,“ podotkol.
Ako príklad uvádza obvody Juh a Stráňany. Podľa Sibalu má Juh približne 6000 obyvateľov a päť poslancov, zatiaľ čo Stráňany majú približne 6700 obyvateľov, no len štyroch poslancov. Poukazuje aj na obvod Východ, kde má byť pri približne 7100 obyvateľoch šesť poslancov. „Volebný zákon jasne hovorí, že počet poslancov musí byť v pomere k počtu obyvateľov. Ide mi o to, aby bol dodržaný zákon, európska judikatúra aj upozornenie verejného ochrancu práv,“ povedal Sibal. Podľa neho verejný ochranca práv v minulosti upozornil mesto na otázku pomerného zastúpenia obyvateľov k poslancom pri voľbách v rokoch 2018 a 2022.
Mesto v reakcii uviedlo, že zatiaľ nemá oficiálnu informáciu ani doručené upovedomenie o podnete na prokuratúru. V prípade žiadosti je pripravené poskytnúť potrebnú dokumentáciu vrátane informácií o komunikácii s verejným ochrancom práv a záveroch odbornej komisie.
Prípravou návrhu sa zaoberala komisia zriadená primátorom. Zastúpenie v nej mal mestský úrad aj celé politické spektrum, pričom v komisii bol zástupca každého zo šiestich volebných obvodov. Komisia po analýze údajov neodporučila meniť počet obvodov, počet okrskov ani prerozdelenie ulíc. „Pri praktickom modelovaní nového usporiadania sa však ukázalo, že striktné dodržanie tejto matematickej rovnice by si vyžiadalo umelé zasahovanie do ucelených mestských zón a presúvanie tisícov obyvateľov do pre nich neprirodzených obvodov, čo by výrazne dezorientovalo voličov,“ uviedla hovorkyňa primátora Mária Stričková.
Podľa radnice preto zastupiteľstvo vyhodnotilo zachovanie doterajšieho systému šiestich obvodov a 25 poslancov ako najvhodnejšie riešenie. Mesto argumentuje aj tým, že zákon hovorí o približne rovnakom počte obyvateľov na jeden mandát a v praxi nie je vždy možné dosiahnuť absolútnu matematickú rovnosť bez zásahu do prirodzených väzieb mestských štvrtí. Pri rozhodovaní podľa mesta poslanci prihliadali aj na kódex dobrej praxe Benátskej komisie, ktorá neodporúča zásadne meniť volebné obvody a pravidlá menej ako rok pred voľbami.
„Podnet bol doručený Okresnej prokuratúre Michalovce dňa 25. júna 2026. Na vybavenie podnetu plynie zákonná lehota,“ uviedli z Krajskej prokuratúry v Košiciach. Mestské zastupiteľstvo na júnovom rokovaní schválilo, že počet poslancov zostáva nezmenený. Ponechalo aj šesť volebných obvodov. Sibal tvrdí, že poslanci rozhodovali aj o vlastných volebných podmienkach. „Podľa mňa dostatočne neakceptovali vývoj počtu obyvateľov v jednotlivých obvodoch,“ podotkol.
Ako príklad uvádza obvody Juh a Stráňany. Podľa Sibalu má Juh približne 6000 obyvateľov a päť poslancov, zatiaľ čo Stráňany majú približne 6700 obyvateľov, no len štyroch poslancov. Poukazuje aj na obvod Východ, kde má byť pri približne 7100 obyvateľoch šesť poslancov. „Volebný zákon jasne hovorí, že počet poslancov musí byť v pomere k počtu obyvateľov. Ide mi o to, aby bol dodržaný zákon, európska judikatúra aj upozornenie verejného ochrancu práv,“ povedal Sibal. Podľa neho verejný ochranca práv v minulosti upozornil mesto na otázku pomerného zastúpenia obyvateľov k poslancom pri voľbách v rokoch 2018 a 2022.
Mesto v reakcii uviedlo, že zatiaľ nemá oficiálnu informáciu ani doručené upovedomenie o podnete na prokuratúru. V prípade žiadosti je pripravené poskytnúť potrebnú dokumentáciu vrátane informácií o komunikácii s verejným ochrancom práv a záveroch odbornej komisie.
Prípravou návrhu sa zaoberala komisia zriadená primátorom. Zastúpenie v nej mal mestský úrad aj celé politické spektrum, pričom v komisii bol zástupca každého zo šiestich volebných obvodov. Komisia po analýze údajov neodporučila meniť počet obvodov, počet okrskov ani prerozdelenie ulíc. „Pri praktickom modelovaní nového usporiadania sa však ukázalo, že striktné dodržanie tejto matematickej rovnice by si vyžiadalo umelé zasahovanie do ucelených mestských zón a presúvanie tisícov obyvateľov do pre nich neprirodzených obvodov, čo by výrazne dezorientovalo voličov,“ uviedla hovorkyňa primátora Mária Stričková.
Podľa radnice preto zastupiteľstvo vyhodnotilo zachovanie doterajšieho systému šiestich obvodov a 25 poslancov ako najvhodnejšie riešenie. Mesto argumentuje aj tým, že zákon hovorí o približne rovnakom počte obyvateľov na jeden mandát a v praxi nie je vždy možné dosiahnuť absolútnu matematickú rovnosť bez zásahu do prirodzených väzieb mestských štvrtí. Pri rozhodovaní podľa mesta poslanci prihliadali aj na kódex dobrej praxe Benátskej komisie, ktorá neodporúča zásadne meniť volebné obvody a pravidlá menej ako rok pred voľbami.