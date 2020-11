Michalovce rozširujú možnosti detských ihrísk

Michalovce 23. novembra (TASR) – Na dvoch detských ihriskách v meste Michalovce pribudli nové hracie prvky. Investíciou za spolu takmer 26.000 eur však nezískali svoj konečný vzhľad, mesto ich chce postupne dobudovávať i naďalej. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry mestského úradu Iveta Palečková.



"Obidve ihriská boli navrhnuté tak, aby mohli byť postupne dobudovávané v závislosti od finančných možností mesta, prípadne od možností získať financie z cudzích zdrojov. Zámerom je docieliť takú hraciu plochu, ktorá by mala charakter parku," priblížila Palečková s tým, že v rámci mesta sa nachádza veľa detských ihrísk, ktoré potrebujú modernizáciu. Aktuálne samospráva rozšírila ponuku hracích prvkov na ihrisku v medziblokových priestoroch na Štefánikovej ulici a na ihrisku na Stráňanoch na Ulici nad Laborcom medzi blokmi V2 a V3.



Ihrisko na Štefánikovej ulici opatrila samospráva novým typom dopadovej plochy, plastovým roštom, ktorý by mal časom prerastať trávou. "V tomto roku boli na ihrisku osadené fitnes prvky pre dospelých aj pre deti. Navrhnuté, no zatiaľ nezrealizované sú ešte povrazové lezecké prvky, ktoré budú osadené v budúcnosti," spresnila Palečková.



Na ihrisku na Stráňanoch pribudli pružinová hojdačka a vláčik pre najmenšie deti a lezecké prvky pre staršie deti. Neskôr tu majú byť podľa Palečkovej slov osadené ďalšie hojdačky, kolotoč a tiež cvičebné prvky pre dospelých, ktoré sa mali osvedčiť na iných miestach mesta.



Samospráva na doplnenie hracích prvkov použila 15.000 eur z cudzích zdrojov.