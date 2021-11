Michalovce sa zapoja do iniciatívy darovací utorok aj bezplatnou MHD

Michalovce 29. novembra (TASR) - Vianočnými balíčkami aj bezplatnou MHD sa mesto Michalovce zapojí do zbierky v rámci iniciatívy darovací utorok alebo #GivingTuesday. TASR o tom za radnicu informovala Mária Stričková.



Mestskí zamestnanci sa pokúsia splniť 40 vianočných prianí pre deti, ktoré sú klientmi Centra pre deti a rodinu v Michalovciach. „Sú to deti, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii a v náhradnom rodinnom prostredí trávia časť svojho detstva. Akcia potrvá od 30. novembra do 15. decembra,“ uviedla s tým, že splnené priania vo forme vianočných balíčkov budú odovzdávať do sociálneho zariadenia v predvianočnom čase.



Druhá aktivita je určená pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Michaloviec, ktorí využívajú služby MHD. Mesto na sviatok štedrosti a darovania, ktorý tento rok pripadá na utorok 30. novembra, poskytne v uvedený deň dopravu zdarma.



Giving Tuesday je odpoveďou na nákupný ošiaľ počas tzv. Black Friday a Cyber Monday, známych už aj na Slovensku.