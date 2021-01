Michalovskí seniori môžu požiadať o vydanie mestskej karty

Michalovce 31. januára (TASR) - Seniori s trvalým pobytom v Michalovciach môžu po dovŕšení veku 65 rokov využiť bezplatné parkovanie na určitých plochách v meste, zadarmo sa zúčastniť niektorých kultúrnych podujatí, či využiť bezplatný vstup do Zemplínskeho múzea. Umožňuje im to Senior karta, ktorú vydáva odbor sociálnych vecí Mestského úradu (MsÚ) v Michalovciach. O kartu, ktorej vydanie je bezplatné, môžu požiadať aj v tomto roku. TASR o tom informovala referentka odboru komunikácie, marketingu a kultúry MsÚ Marcela Andréová.



"Senior karta je platná spolu s predložením dokladu totožnosti a oprávňuje držiteľa na využívanie rôznych zliav, ktoré poskytuje mesto, ním zriadené organizácie alebo iné organizácie na základe dohody s mestom," uviedla Andréová.



Všetky výhody, ktoré môžu držitelia spomenutej karty v roku 2021 využívať, sú zverejnené na webstránke mesta.



"Upozorňujeme, že organizácia, ktorá poskytuje zľavy na kultúrne, spoločenské alebo športové podujatie, môže niektoré akcie komerčného charakteru vylúčiť z poskytovania zliav. Túto skutočnosť oznámi spolu s oznamom o konaní akcie a zároveň to zverejní pri vstupe," zdôraznila Andréová s tým, že aktuálne radnica eviduje viac ako 2500 vydaných kariet.