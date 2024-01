Michalovce spustili zber bioodpadu, za prvé dva týždne vyviezli 10 ton

Michalovce 16. januára (TASR) - V Michalovciach sa naplno začal zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Ako informovala hovorkyňa radnice Mária Stričková, v prvých dvoch týždňoch zberu sa vyzbieralo viac ako desať ton odpadu. Odpad sa odváža do kompostárne na Lastomírskej ulici. Vlani sa tam začala skúšobná prevádzka nového hygienizačného zariadenia na jeho zhodnocovanie.



"Nové postupy spracovania bioodpadu majú za cieľ zlepšiť environmentálnu udržateľnosť, znížiť množstvo skládkovaného odpadu a zvýšiť efektívnosť využitia odpadových materiálov," doplnila Stričková. Mesto zaviedlo systém, v rámci ktorého domácnosti separujú kuchynský odpad do hnedých košov s objemom desať litrov, vybavených kompostovateľnými vreckami.



Každá domácnosť získala štartovací balíček obsahujúci kôš a 25 kompostovateľných vreciek. Odpad z bytových domov sa zbiera do zberových nádob umiestnených na kontajnerových stojiskách. Pravidelné čistenie a dezinfekciu vykonávajú Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce.



Kuchynský odpad z prímestských častí (Močarany, Topoľany, Vrbovec) sa zhodnocuje domácim kompostovaním. Zmeny v systéme zberu odpadu zahŕňajú aj prechod z jednotýždňového na dvojtýždňový interval zberu zmiešaného a separovaného odpadu. Cieľom je zvýšiť efektívnosť zberu a podporiť aktívnejšie triedenie odpadu obyvateľmi, doplnila Stríčková.