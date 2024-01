Stan pre ľudí bez domova v Michalovciach je otvorený aj cez deň

Michalovce 8. januára (TASR) - V Michalovciach môžu ľudia bez domova v aktuálnom chladnom a veternom počasí ostať aj počas dňa v stane, ktorý pre nich zriadilo mesto. Pre TASR to uviedla hovorkyňa primátora mesta Mária Stričková.



"Do stanu sme doplnili ďalšie tri postele, spolu je tam 13 lôžok a všetky sú využívané," dodala. Dočasné prístrešie mohli ľudia bez domova štandardne využívať len na prenocovanie. Mesto v blízkosti útulku Slovenského Červeného kríža na Staničnej ulici postavilo v decembri celtový stan.



V stane je vykurovacie teleso na tuhé palivo. Zabezpečená je elektrina, hygienické služby a odvoz komunálneho odpadu. Poverená osoba, hradená mestom, sa stará o vykurovanie, poriadok a čistotu. Mestská polícia pomáha s krízovým režimom.



Ľudia bez domova môžu prichádzať od 15.30 do 21.30 h. Návštevníci musia dodržiavať pravidlá, pričom osoby pod vplyvom alkoholu alebo drog môžu byť z ubytovania vylúčené. Stan bude slúžiť do konca marca, v závislosti od počasia. Túto službu mesto Michalovce, s pandemickou prestávkou, realizuje od roku 2016.