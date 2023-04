Michalovce udelili jednotlivcom a kolektívom titul Čin roka 2022

Michalovce 1. apríla (TASR) - Mesto Michalovce v rámci piatkového (31. 3.) slávnostného programu odovzdalo 11 ocenení Čin roka 2022. Návrhy na ich udelenie schválilo mestské zastupiteľstvo. Návrhy mohli podať poslanci, primátor, mimovládne organizácie, stavovské profesijné organizácie, ale aj samotná verejnosť. Tento titul udeľujú jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí v predchádzajúcom roku dosiahli mimoriadny výsledok v rôznych oblastiach života. TASR o tom z radnice informovala Mária Stričková.



Ocenenie v oblasti humanity, a to za záchranu dvoch ľudských životov, získal Marek Eštok. Za dobrovoľníctvo ocenili kolektív žiakov Základnej školy na Komenského ulici 1, ktorý spolupracuje aj so žiackym parlamentom školy.



V oblasti kultúry dostal za autorstvo knižnej publikácie Iuventa - 20 rokov pod krídlami Chemkostavu ocenenie Jaroslav Čúrny. Petra Maščeníka ocenili za vydanie výnimočného kalendára pri príležitosti 135. výročia narodenia maliara T. J. Moussona.



V oblasti pedagogiky získala titul Čin roka 2022 Erika Frankovičová, ktorá ako pedagogička výtvarného odboru dopomohla k úspechom svojich žiakov. Ocenili aj študenta Mateja Halušku za umiestnenia na výtvarných súťažiach Bienále. V oblasti školstva tiež za dosiahnuté úspechy získalo cenu Husľové duo TIMAD - Adam Paľovčík a Timea Fedorišinová. Udelili ju aj Základnej škole T. J. Moussona v Michalovciach.



V rámci športu dostal ocenenie Matej Ivanov, a to za významné úspechy na slovenskej a medzinárodnej scéne naturálnej kulturistiky a za reprezentáciu mesta Michalovce ako mladý talent naturálnej kulturistiky v roku 2022. Peter Kolesár získal titul Čin roka za významný úspech na majstrovstvách sveta veteránov džudistov v Krakove. "Pavol Regenda dostal ocenenie v oblasti športu za významný podiel na reprezentácii mesta a za výrazné zviditeľnenie mesta Michalovce a michalovských klubov ľadového hokeja," doplnila Stričková. Pripomenula, že Regenda priniesol minulý rok do Michaloviec bronzovú medailu zo zimných olympijských hier v Pekingu a na majstrovstvách sveta vo Fínsku sa stal najlepším strelcom Slovenska.