Michalovce upozorňuje na hluk z vojenského cvičenia na Bielej hore

Michalovce 30. júna (TASR) - Mesto Michalovce upozorňuje, že od pondelka do piatka (4. 7.) bude v priestoroch cvičiska Biela Hora v Michalovciach prebiehať plánovaný vojenský výcvik príslušníkov Ozbrojených síl SR. Ako uvádza samospráva na svojej webovej stránke, výcvik bude prebiehať denne od 8.00 do 15.00 h.



V rámci výcviku budú vykonávané činnosti spojené s realizáciou výbuchov a detonácií, ktoré môžu byť sprevádzané zvýšenou hlučnosťou. „V záujme ochrany zdravia a bezpečnosti obyvateľov odporúčame minimalizovať pohyb v blízkosti hranice výcvikovej lokality a v čase výcviku sa vyhnúť vstupu do perimetra a jeho bezprostredného okolia,“ dodala radnica.