V centre Michaloviec je vodný bar, počas horúčav aj vodná hmla

Michalovce 1. júla (TASR) - V Michalovciach je v centre mesta k dispozícii návštevníkom vodný bar a prostredie v horúcich dňoch ochladzujú aj prostredníctvom techniky. Ako TASR informovala vedúca odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Mária Stričková, na tento účel využívajú multifunkčné vozidlo, ktorého jednou z funkcií je vytváranie vodnej hmly.



Mobilné zvlhčovanie aplikujú pri teplotách nad 30 stupňov. „Multikáru, ktorá vyrába vodnú hmlu, môžete stretnúť v čase od 11.00 do 14.00 h na trase centrálna mestská zóna - Štefánikova ulica - Hollého ulica, a to dvakrát počas uvedeného času,“ dodala hovorkyňa s tým, že okrem multikáry sa v meste počas pracovných dní pohybuje aj kropiace vozidlo.



Vodný bar sa nachádza na Námestí osloboditeľov pred budovou mestského úradu a v spolupráci s mestom ho prevádzkuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Pohár vody ochutenej citrónom a mätou si môžu bezplatne dať návštevníci centra počas pracovných dní od 9.00 do 17.00 h, ako aj počas podujatí. V blízkosti vodného baru je k dispozícii aj miska s vodou pre zvieratá.



Okrem vodného baru sa návštevníci mesta môžu osviežiť aj zariadeniami s pitnou vodou, ktoré sú rozmiestnené v centrálnej mestskej zóne.