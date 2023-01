Michalovce v súvislosti s vraždou prijali bezpečnostné opatrenia

Michalovce 4. januára (TASR) - Viaceré bezpečnostné opatrenia prijala michalovská radnica v súvislosti s vraždou, ku ktorej došlo v meste v nedeľu (1. 1.). Verejné osvetlenie svieti po celú noc a posilnené sú aj policajné hliadky. Pre TASR to uviedla vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry úradu Mária Stričková.



"Vedenie mesta sa situáciou zaoberá od prvého momentu. Sme maximálne súčinní, mestská polícia úzko spolupracuje so štátnou políciou a prijali sme aj opatrenie v rámci verejného osvetlenia, ktoré už včera svietilo po celú noc, v celom meste," uviedla s tým, že verejné osvetlenie sa v lokalitách s individuálnou bytovou výstavbou doposiaľ vypínalo o polnoci. Pripomenula, že zároveň sú posilnené hliadky mestskej aj štátnej polície.



Stričková dodala, že mesto spolupracuje s Policajným zborom aj v súvislosti s avizovaným stretnutím občanov, ktoré by sa podľa informácií radnice malo konať cez víkend.