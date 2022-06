Michalovce vlani hospodárili s prebytkom viac ako dva milióny eur

Michalovce 3. júna (TASR) – Vlaňajšie hospodárenie mesta Michalovce sa skončilo s prebytkom vo výške viac ako dva milióny eur. Samospráva "ušetrila" najmä na nezrealizovaných projektoch, potvrdil pre TASR primátor Viliam Zahorčák.



Ako vyplýva zo záverečného účtu mesta, hospodárenie samosprávy s bežným rozpočtom sa skončilo s prebytkom vo výške 2.445.941 eur, s kapitálovým s prebytkom 369.829 eur. Finančné operácie mesta boli v konečnom vyjadrení schodkové vo výške 666.225 eur. Väčšina z prebytku, ktorý po odrátaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov predstavuje sumu takmer 1,17 milióna eur, putovala do rezervného fondu.



"Hospodárenie mesta v roku 2021 bolo podľa mňa veľmi dobré, pretože sme hospodárili s prebytkom. To je signál o tom, že sa tu hospodárilo zodpovedne. Samozrejme, nie všetky zámery sa nám podarili. Chceli by sme tento rok časť z toho, čo sa začalo, preinvestovať," zhodnotil Zahorčák.



Za najväčšie vlaňajšie investičné aktivity primátor považuje rekonštrukciu objektu Zlatý býk, kde pribudla mestská galéria, vybudovanie florbalovej haly, ale aj projekty v procese realizácie - rekonštrukcie historického parku Kerta a plavárne - či ešte nenačatú rekonštrukciu Kostolného námestia, kde mali realizáciu pribrzdiť administratívne procesy. Mesto tiež vlani zregenerovalo medziblokové priestory na Sídlisku západ, vykúpilo pozemky na rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu o tretiu kazetu či uzavrelo druhú kazetu.