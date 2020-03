Vstup do nemocnice v Michalovciach je povolený len s ochranou tváre

Michalovce 16. marca (TASR) - Vstup do budovy michalovskej nemocnice má verejnosť povolený len s ochranným rúškom alebo inou ochranou nosa a úst. Nemocnica tiež pri vchodoch do zariadenia zaviedla triedenie pacientov, informovala o tom Jana Fedáková, komunikačná špecialistka spoločnosti Svet zdravia, pod ktorú patrí i nemocnica v Michalovciach.



"Na troch vstupoch do nemocnice, a to pri hlavnom vchode, pred urgentným príjmom a ambulantným pavilónom je zavedené triedenie pacientov," uviedla Fedáková s tým, že ho vykonávajú lekár a zdravotná sestra. Verejnosti merajú teplotu a vyhodnocujú i ďalšie príznaky ako kašeľ, cestovateľskú anamnézu či kontakt s infikovanou osobou, na základe ktorých lekár povolí alebo nepovolí vstup do nemocnice.



V rámci preventívnych opatrení tiež nemocničná jedáleň až do odvolania pozastavila výdaj obedov pre verejnosť.



Ako Fedáková doplnila, na michalovskej infektológii dosiaľ hospitalizovali 25 a ambulantne ošetrili 39 pacientov v súvislosti s ochorením COVID-19. "Výsledky testov ochorenia u žiadneho z nich nepotvrdili," uzavrela.