Vyučovanie na michalovskom ranči má deťom priniesť pozitívne podnety

Michalovce/Klokočov 10. septembra (TASR) – Pokoj a pozitívne podnety má priniesť vyučovanie na ranči, s ktorým Základná škola na Školskej ulici v Michalovciach začala tento týždeň. V prostredí ranča Klokočina pri obci Klokočov neďaleko Michaloviec zasadli vo štvrtok po prvý raz do lavíc na celodenné vyučovanie žiaci druhého ročníka. Ako pre TASR povedal riaditeľ školy Miroslav Mach, uprostred koní, kráv, mini oviec, mini kôz a lám sa budú učiť žiaci druhého až štvrtého ročníka raz za mesiac, prváci na ranči absolvujú blokové vyučovanie jazdectva.



„Stavili sme na to, že každá škola v Michalovciach je špecializovaná na nejaký šport a my sme k svojim – hokeju a plávaniu – chceli ešte niečo pridať. Jazdectvo nie je nikde na Slovensku, takže budeme osobití," priblížil Mach hlavný dôvod, prečo sa s majiteľmi ranča dohodli na dlhodobej spolupráci.



Ako doplnil, nápad preniesť vyučovanie do prírody má aj ďalší rozmer. „Sme sídlisková škola. Nie každý zo sídliskových detí má prístup k prírode a prostredie je určite podnecujúce. Bude to pre nich určite zmena," vysvetlil, pričom poukázal i na skutočnosť, že školu tiež navštevujú deti s poruchami správania a tiež s poruchami autistického centra, ktoré budú profitovať z hipoterapie, ktorú ranč takisto poskytuje.



„Dnes je problém, ako deti zaujať, aby sa v škole sústredili, aby vnímali učenie. Preto vznikla myšlienka sprostredkovať im školu hrou, vsunúť výučbu priamo do prírody, medzi zvieratá, stromy, kvety," priblížila Slávka Molčányiová, ktorá spolu s manželom ranč Klokočina prevádzkuje tretí rok. Aby deti z pobytu v prírode získali čo najviac, pripravili pre ne i náučný chodník, na ktorom sa z informačných tabúľ deti zároveň o všetkých zvieratách, ktoré sa na ranči nachádzajú, dozvedia o ich výške, hmotnosti, veku dožitia či strave.



„Chceme vybudovať aj malý skleník, kde by si decká vedeli dopestovať nejaké rastlinky, a náučný chodník by sa mal v budúcnosti venovať nielen faune, ale aj flóre, aké rastliny a stromy v okolí rastú," doplnil Marcel Molčányi.



Keďže hlavnou myšlienkou manželov pri ujatí sa areálu bývalého hospodárskeho dvora bolo rozvíjať u detí a mládeže lásku k prírode, koňom a jazdectvu, ranč spolupracuje i s miestnou špeciálnou školou pre deti s poruchami autistického spektra, ktoré sem chodia na hippotereapiu, ale i so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Sobranciach. Ako potvrdil jej riaditeľ Michal Gič, v rámci duálneho vzdelávania sa majú na ranči prakticky vzdelávať štyria prváci z odboru agropodnikanie. Ranč sa tiež zapojil do projektu Erazmus+, od ktorého očakáva príchod zahraničných študentov na polročný vzdelávací pobyt.