Michalovce vyzývajú k tvorbe pocitovej mapy

Michalovce 2. júna (TASR) – Nájsť spôsoby, ako zlepšiť kvalitu života obyvateľov, chce samospráva mesta Michalovce aj tvorbou pocitovej mapy. Vďaka zapojeniu sa do európskeho projektu UrbAct môžu obyvatelia svoje názory na verejné priestranstvá vyjadriť prostredníctvom novej funkcie dostupnej na internetovej stránke mesta.



"Zaujímajú nás vaše názory na najmenej bezpečné lokality, ale aj na miesta, ktoré navštevujete radi a opakovane. Ide vlastne o prieskum, ktorý sa zameriava na bezpečnosť verejných priestranstiev, dizajn a návrh riešení týchto priestranstiev," priblížila Marcela Andréová z oddelenia komunikácie, marketingu a kultúry mestského úradu s tým, že označiť na mape lokality a identifikovať problém umožňuje internetová adresa https://michalovce.web-gis.sk.



Ako Andréová podotkla, samospráva by prostredníctvom pocitovej mapy rada identifikovala najmä miesta, ktoré obyvatelia Michaloviec vnímajú ako málo bezpečné. "Všetci obyvatelia či návštevníci by sa mali cítiť komfortne v každom kúte mesta," uviedla.