Vzácnemu zimoľubu okolíkatemu pomohli opatrenia ochranárov

Michalovce 25. novembra (TASR) – Zimoľub okolíkatý, chránený vždy zelený poloker, sa tento rok vo Vihorlatských vrchoch vyskytol v rekordnom počte. Zamestnanci Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat ho v prírodnej rezervácii Machnatý vrch napočítali najviac za päť rokov. Ako o tom informujú na svojej internetovej stránke, jedna zo šiestich lokalít jeho výskytu na východnom Slovensku sa stala plodnejšou vďaka ich manažmentovým opatreniam.



Zimoľub okolíkatý (Chimaphila umbellata) sa vo Vihorlatských vrchoch vyskytuje len v Machnatom vrchu, rezervácii so štvrtým stupňom ochrany. Vytvára tu, ako ochranári z CHKO Vihorlat informujú, spolu s bielomachom sivým (Leucobrium glaucum) vzácne spoločenstvá. "Pred piatimi rokmi v blízkosti tejto rezervácie prebehla ťažba bukového porastu, južná strana v blízkosti rezervácie sa otvorila a na niektorých miestach s výskytom zimoľuba sa vytvoril silný nálet buka lesného. Sadenice buka vytvárali silné zatienenie a zimoľub sa začal z miest, v ktorých sa vyskytoval, vytrácať," opísali ochranári dôvody redukcie počtu zimoľuba v lokalite. V snahe zabrániť jeho úplnému vymiznutiu pristúpili k manažmentovým opatreniam.



Na miestach v južnej časti rezervácie s výskytom zimoľuba začali zamestnanci CHKO Vihorlat sadenice buka vytrhávať. "Na vybraných plochách, ktoré počas dvoch rokov vyčistili, sa počet rastliniek zvýšil a tohto roku sme narátali aj najvyšší počet kvitnúcich jedincov za posledných päť rokov," zhodnotili svoju snahu ochranári.



Prírodná rezervácia Machnatý vrch so štvrtým stupňom ochrany sa nachádza vo Vihorlate na rozlohe 3,18 hektára. Vyhlásená bola v roku 1988 práve na ochranu rastlinného spoločenstva so zimoľubom okolíkatým.