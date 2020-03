Michalovce zabezpečia nákupy pre seniorov a zdravotne postihnutých

Michalovce 29. marca (TASR) – Nákupy potravín, drogérie, hygienických potrieb a liekov pre občanov odkázaných na pomoc budú v Michalovciach od pondelka (30. 3.) zabezpečovať zamestnanci mesta. Samospráva tak reaguje na hrozbu šírenia sa nového koronavírusu, informovala o tom Iveta Palečková z mestského úradu.



"Občania, ktorí majú o takúto službu záujem, môžu kontaktovať Mestský úrad v Michalovciach na telefónnych číslach 0566423339 alebo 0905765380," uviedla s tým, že osamelo žijúci seniori, odkázaní občania a občania so zdravotným postihnutím môžu svoje požiadavky na nákup nahlasovať vždy v pondelok a v stredu v čase od 9.00 do 12.00 h. Samotný nákup a donášku tovaru budú zamestnanci mesta realizovať v utorok a štvrtok medzi 8.00 a 12.00 h.



"Odporúčame občanom, aby si svoj nákupný zoznam spísali a mysleli pritom na viac dní vopred," doplnila Palečková so žiadosťou, aby si volajúci pripravili hotovosť v približnej cene nákupu a vložili ju do obálky alebo igelitového vrecka. Výdavok z nákupu spolu s pokladničným dokladom sa im vráti spolu s donáškou.