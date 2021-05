Michalovce začali s registráciou na očkovanie mobilnou službou

Michalovce 5. mája (TASR) – Mobilný očkovací tím Košického samosprávneho kraja má záujem pomôcť zaočkovať seniorov nad 60 rokov, ktorí sa zo zdravotných či iných dôvodov nedokážu na očkovanie dostaviť do vakcinačného centra alebo nemocnice, aj v meste Michalovce. Samospráva preto kraju pomáha s ich registráciou. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry mestského úradu Iveta Palečková.



Na registráciu takýchto seniorov majú slúžiť telefónne čísla 0566864129 alebo 0918876609. "Počty seniorov so záujmom o vakcínu, ktorí nemôžu sami prísť do vakcinačného centra či nemocnice, nahlási mesto kraju," doplnila s tým, že na základe tohto zoznamu zostaví kraj presný harmonogram očkovania. Ako Palečková podotkla, zdravotníci budú takto nahlásených obyvateľov očkovať vakcínou Pfizer/BioNTech.